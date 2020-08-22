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Севилья выиграла Лигу Европы - зрелищное видео голов решающего матча с Интером

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Севилья выиграла Лигу Европы - зрелищное видео голов решающего матча с Интером Севілья — Інтер (фото — скріншот відео)

Накануне состоялся решающий матч Лиги Европы сезона 2019/21. За чемпионство боролись испанская "Севилья" и миланский "Интер". В рамках финала Лиги Европы испанцы в зрелищном противостоянии одолели соперников. Финальный матч завершился со счетом 3:2, в результате чего "Севилья" стала шестикратным победителем Лиги Европы, побив свой собственный рекорд — испанцы уже выигрывали турнир в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах. Зрелищное видео голов матча Севилья — Интер можно посмотреть на ONLINE.UA.

Как известно, в стартовом составе испанской команды играли: Буну — Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан — Окампос, де Йонг, Сусо.

Миланский клуб в финале Лиги Европы защищали: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д’Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Мартинес, Лукаку.

Первый гол в матче Севилья — Интер забил миланский игрок Ромелу Лукаку с пенальти, но Севилья быстро отыгралась – Люк де Йонг ударом головой поразил ворота итальянцев. В конце первого тайма Люк де Йонг забил еще один гол, но итальянец Диего Годин быстро сравнял счет.

Во втором тайме "Севилья" вырвалась вперед — гол забил Диего Карлос ударом через себя. До конца матча "Интер" так и не смог сравнять счет. В результате "Севилья" победила и получила свой шестой кубок Лиги Европы.

Севилья — Интер — видео голов финала Лиги Европы:

Как известно, Севилья смогла выиграть Лигу Европы впервые за последние четыре года. С ним испанцы укрепились на первом месте по количеству завоеванных кубков второго по силе европейского клубного турнира. Фанаты назвали игроком команды "королями Лиги Европы" и поблагодарили за зрелищный матч и потрясающее мастерство.

Как сообщал ONLINE.UA, в полуфинале Лиги Европы миланскому "Интеру" донецкий "Шахтер" уступил с разгромным поражением. Украинский клуб проиграл соперникам со счетом 5:0.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Севилья, Интер, Лига Европы, финал, голи, матч, результат, видео
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