Представитель Трампа срочно едет в Москву - что известно

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю — белорусы требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. В связи с обострением ситуации и намерением Лукашенко привлечь помощь России в Москву со срочным визитом едет представитель президента США Дональда Трампа. Уже в ближайшие дни заместитель госадминистрации США Стивен Биган совершит официальный визит в Россию, чтобы обсудить с российским руководством Беларусь и призвать Кремль не вмешиваться в ситуацию. внезапном визите представителя Трампа в Москву сообщает Reuters, передает ONLINE.UA.

Как известно, Соединенные Штаты и Европейский союз осудили нарушения на выборах в Беларуси. Госсекретарь США Майк Помпео предложил Лукашенко международную помощь для переговоров с оппозицией и косвенно предупредил Россию о последствиях за вмешательство в сложившуюся ситуацию, так как ранее президент РФ Владимир Путин пообещал помощь Лукашенко, если она понадобится.

Источники, проинформировавшие о визите представителя Трампа в Москву, считают, что Биган будет стремиться предотвратить дальнейшее насилие в Беларуси или вмешательство России.

"Я предполагаю, что администрация пытается отговорить Москву либо от собственной интервенции, либо от использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к (более) жестоким репрессиям", — считают они.

Отмечается, что сразу после визита в Москву Биган отправиться в Литву, где сейчас находится главная конкурентка Лукашенко на выборах Светлана Тихановская.

Напомним, согласно объявленным ЦИК Беларуси окончательным результатам выборов, действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%. Она не согласилась с результатами выборов, как и многие белорусы — в штабе Тихановской считают, что Светлана набрала до 70 процентов голосов, поэтому призывают белорусов добиваться справедливости.

Как известно, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". 18 августа Лукашенко привел в полную боевую готовность войска у западных границ республики, а 20 августа объявил масштабные военные учения у границ Польши и Литвы. На них Лукашенко согнал сотни военных, а также приказал провести мобилизацию в отдельных частях Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении, привести войска в боевую готовность, чтобы они смогли в любой момент выполнять боевые задачи. Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Путина резко изменила позицию относительно Беларуси. В Кремле уверили, что официальная Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.