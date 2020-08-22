В центре Киева на День независимости перекроют движение - перечень улиц

В воскресенье и понедельник, 23 и 24 августа, в Киеве перекроют движение на нескольких центральных улицах. Ограничение движения по центру Киева связано с проведением мероприятий на День независимости 2020. Где ограничат движение в Киеве, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу патрульно полиции столицы, где опубликовали перечень улиц, на которых нельзя будет проехать на празник.

23 августа в 16:00 в Киеве перекроют движение на:

улица Трехсвятительская;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Малая Житомирская;

проезд Владимирский.

На период проведения праздничных мероприятий движение автомобилей будет ограничено также на:

улица Владимирская;

улица Большая Житомирская;

улица Десятинная;

улица Малая Житомирская;

переулок Рыльский.

В связи с ограничениями движения изменят также некоторые маршруты общественного транспорта. 24 августа и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать с последующими изменениями:

автобус № 24 — от Национального музея истории Украины во II мировой войне к стадиону Динамо им. Лобановского;

автобус № 62 — от Ботанического сада до стадиона «Динамо» им. Лобановского;

автобус № 114 — на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» к б-ру Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

автобус № 118 — от ст. м «Черниговская» до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее — ул. Эспланадная — ул. Саксаганского — ул. Победы, далее по действующим маршруту, в обратном направлении от ст. м «Политехнический институт» до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее — ул. Симона Петлюры — ул. Жилянская — ул. Шота Руставели — ул. Бассейная — б-р Леси Украинский, далее по действующему маршруту;

троллейбусы 5, 7, 8, 17 — соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;

троллейбус № 6 — от Минского массива ст. м «Лукьяновская»;

троллейбусы № 16, 18 — соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

маршрутное такси № 189 — от ул. Ирпенская — ул. Академика Палладина — ул. Победы — б-р Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

маршрутное такси № 231 — от ул. Кадетский Гай до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

маршрутное такси № 429 — ул. Тулузы в б-ру Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

маршрутное такси № 433 — от ул. Жолудева до б-ру Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

маршрутное такси № 575 — от ул. Сырецкой до б-ру Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).

Как известно, в 2020 году празднование Дня независимости Украины будет нестандартным. В частности, в Киеве не будут проводить традиционные торжества на Крещатике и Майдане Независимости — центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь. По плану, в День независимости в Киеве проведут возложения цветов, а также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия о важных событиях и персоналиях украинской истории. Некоторые украинцы получат государственные награды по случаю праздника. 23 августа у здания Киевского городского совета проведут торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины. Традиционно, по случаю праздника, центральную часть столицы украсят праздничной иллюминацией.

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