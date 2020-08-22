Новый транш под вопросом - МВФ выдвинул Украине очередные условия

Украина и МВФ пока не договорились о выплате второго транша по кредиту — дискуссии между официальным Киев и руководством Фонда продолжаются. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что пока неизвестно, когда состоится следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований Фонда, а именно от решения миссии и зависит, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом. По словам Люнгмана, представители МВФ требуют выполнения важных условий — это завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе, а также уточнения сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, передает ONLINE.UA со ссылкой на Громадське.

"Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", — пояснил ситуацию Люнгман.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил для Украины новую программу stand-by на 18 месяцев в размере $5 млрд, из которых уже получен первый транш в размере $2,1 млрд. Всего от МВФ в этом году Украина планировала получить $3,5 млрд. Переговоры по новому траншу приостановились из-за резонансного скандала с отставкой бывшего главы НБУ Якова Смолия, который обвинил власти в "систематическом давлении" на него. В МВФ призвали команду Зеленского выполнить одно из важнейших требований Фонда — сохранить независимость Национального банка Украины.

Смена руководства НБУ — лишь одно из возможных оснований для МВФ заморозить сотрудничество с Украиной. Среди других эксперты называют и то, что в августе-сентябре Украина входит в планирование бюджета на 2021 год.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко уверен, что Украина получит второй транш по кредиту уже в 2020 году, но о дальнейших переговорах с Фондом станет известно только в конце августа, так как сейчас пора отпусков.