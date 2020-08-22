Лукашенко пошел на новые радикальные меры - что происходит в Беларуси прямо сейчас

Белорусский глава Александр Лукашенко продолжает предпринимать радикальные меры после того, как публично обвинил Запад в наращивании военной силы у границ Беларуси. 18 августа он привел в полную боевую готовность войска у западных границ республики, а 20 августа объявил масштабные военные учения у границ Польши и Литвы, на которые согнал тысячи военных. 22 августа Лукашенко лично посетил военный полигон под Гродно, где приказал военным принимать жесктеи меры для защиты Беларуси от "внешнего вмешательства". При этом ни Лукашенко, ни руководство Минобороны Беларуси ни разу не уточнили, что же все-таки происходит у западных границ республики, что так их беспокоит. Однако там продолжают военные сборы. В белорусском оборонном ведомстве заявили, что мотострелки готовятся к ведению оборонительного боя — они активно отрабатывают методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника. Что прямо сейчас происзодит в Беларуси, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу белорусского Минобороны.

"Все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор", — заявил Лукашенко на встрече с военными.

Он считает, что "враги", которых он видит в западных странах, хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, чтобы отвлечь от внутренней ситуации и напрячь обстановку на внешней границе.

"Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест", — заявил Лукашенко.

В связи с "внешними угрозами" Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", — подчеркнул он.

Как известно, Лукашенко держит на личном контроле военные учения на границах Беларуси и стран ЕС. В них принимают участие воинские части механизированных соединений, силы специальных операций, ВВС ПВО, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии. В рамках учений также проводятся провокационные полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30 СМ 61 ИАБ, которые белорусские военные регулярно поднимают в воздух по приказу Лукашенко "для охраны государственной границы".

Тем временем Лукашенко заблокировал несколько десятков информационных сайтов, среди которых ресурсы крупных СМИ и оппозиционных политиков, "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь". Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей Беларуси немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам. Они также призвали белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

22 августа в Беларуси продолжаются масштабные протесты. которые для уже почти две недели. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Уже неделю в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Москву срочно едет представитель Трампа, чтобы призвать Путина не вмешиваться в дела Беларуси по просьбе Лукашенко.