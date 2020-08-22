Уже с 22 августа - украинцам сделали важное предупреждение

В субботу, 22 августа, личный состав Министерства внутренних дел переходит на усиленный режим несения службы. В городах Украины сотни правоохранителей Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС будут обеспечивать безопасность на День независимости 2020 — они будут немедленно и решительно реагировать на нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций во время праздничных мероприятий. С таким предупреждением к украинцам обратился первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения. В местах проведения мероприятий полицейские шатры, где участники акций смогут выпить воды и получить необходимую помощь. Особая нагрузка к эти дни ложится на полицию диалога", — сообщили в МВД.

Яровой также напомнил украинцам о важности соблюдения мер безопасности на праздники в связи с распространения коронавирусной инфекции. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко в свою очередь подчеркнул, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка придется на полицию диалога.

"Наша цель — обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. И большая нагрузка ложится на полицейских диалога — чтобы не допустить провокаций, расшатывание ситуации, избежать конфликтов. Граждане должны в безопасности провести праздники", — добавил Клименко.

Как известно, в 2020 году празднование Дня независимости Украины будет нестандартным. В частности, в Киеве не будут проводить традиционные торжества на Крещатике и Майдане Независимости — центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь. По плану, в День независимости в Киеве и других городах Украины проведут возложения цветов, а также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия о важных событиях и персоналиях украинской истории. Некоторые украинцы получат государственные награды по случаю праздника. 23 августа у здания Киевского городского совета и горадминистраций украинских городов проведут торжественные церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что центр Киева на День независимости 2020 перекроют — перечень улиц, где ограничат и перекроют движение, можно посмотреть здесь.