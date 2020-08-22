Она ставит палки в колеса - к Зеленскому обратились с неожиданным советом

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу, внезапно обратился к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Политик дал президенту несколько советов, как сохранить государство и вернуть мир на восток Украины. Кравчук считает, чтот Зеленскому важно сохранять терпение и не поддаваться на провокации, а также постараться как можно быстрее выполнить свои предвыборные обещания, несмотря на то, что оппозиция в Верховной Раде ставит ему палки в колеса. Об этом Кравчук заявил в интервью телеканалу "ДОМ", передает ONLINE.UA.

"Учитывая то, что произошло, настроение в обществе — разделение общества на восток и запад, на конфликт интересов часто, Зеленскому , поверьте, мне невероятно трудно. Зеленскому нужно проявлять терпение, чтобы не поддаваться на провокации", — считает Кравчук.

По мнению политика, оппозиция в ВРУ сегодня не чуствует себя ответственной власть, но при этом критикует решения президента. Кравчук подчеркивает, что критику в Украине никто не запрещал, но в сложившейся ситуации оппозиция своими обсуждениями не объядиняет общество, а разъединяет.

"Да, она критиковать должна и может — это не запрещается никому. Но если она ставит палки в колеса — а это я вижу и чувствую, что не буду сейчас называть конкретных людей, потому что это тема очень широкая — тогда уже это не дискуссия , не обсуждение, не желание объединить усилия, а желание разъединить усилия. Я всегда говорил: Владимир Александрович, терпение, большая политическая сила, большая воля — для того, чтобы не поддаться на эти провокации часто, а делать все, чтобы объединить наше общество, и чтобы это общество, люди, независимо где они живут, слышали и слушали, и понимали действия власти. Это первое", — обратился к Зеленскому Кравчук.

Также Кравчук призвал Зеленского выполнить свои обещания народу, которые он дал перед выборами. Политик признает, что за один день это сделать невозможно.

"Не все это можно сразу. Вот, вчера обещал — сегодня выполнил. Каждый взрослый человек понимает, в доме своем часто навести порядок за один день очень сложно, а здесь — государство. Надо быть взрослыми людьми", — подчеркнул Кравчук.

Говоря о поддержке политики Зеленского, Кравчук добавил, что очень важна непричастность президента к коррупции.

"Я хочу, чтобы все знали — президент Зеленский, почему я его и поддерживаю, делает шаги в этом направлении эффективные и не причастен сам, и это никто не может доказать, как бы ни старался, в коррупции. То есть такое паршивое слово, которое мы часто употребляли, что рыба гниет с головы, мы можем по отношению к Зеленского вычеркнуть. Вот это главное, я считаю, для президента", — подытожил политик.

Как известно, Леонид Кравчук уже провел первое заседание ТКГ по Донбассу под своим руководством. Эти переговоры пыталась сорвать россикйская сторона и поддерживаемые нею представители ОРДЛО, но Кравчук пошел на компромисс и согласился с требование оккупантов украинской территории изменить постановление ВРУ о местных выборах, в котором Москва усмотрела нарушение законодательства. В сфере безопасности группой были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств Кроме того, экономическая группа ТКГ по Донбассу решила, что украинское предприятие по водообеспечения будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории. Гуманитарная рабочая группа достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский похвалил Кравчука за его первые переговоры по Донбассу во главе украинской делегации в ТКГ. Президент заявил, что остался доволен работой политика.