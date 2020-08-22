Нужно немедленно принимать меры - в мире до конца года возникнет неминуемая катастрофа

Пока весь мир находится в поисках возможности остановить пандемию коронавируса, над многими странами нависла более глобальная угроза, из-за которой могут умереть тысячи людей. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли предупредил, что неминуемая катастрофа в виде голода библейского масштаба уже находится на "заоблачном уровне", поэтому необходимо незамедлительно принимать меры, чтобы спасти людей. На осуществление гуманитарной деятельности для смягчения последствий пандемии организации необходимы почти 5 млрд долларов в ближайшие полгода, иначе глобальной катастрофы не измежать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов", — отметил Бисли.

наиболее драматически ситуация с голодом, по прогнозам Бисли, возникнет В Латинской Америке, где число голодающих возрастет на 269%, в Восточной и Центральной Азии, где рост голодающих ожидается на уровне 135% и Южной Африке — до 90%.

"Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, многие умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, утратив все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия. Цена бездействия будет невероятно высокой, нам следует действовать быстро и мудро, соблюдая баланс между немедленной экстренной помощью и восстановлением, рассчитанным на долгосрочную перспективу", — подчеркнул глава ВПП.

По его данным, до конца года будут нуждаться в продовольствии 138 млн человек. Бисли отметил, что этот беспрецедентный кризис требует невероятных средств, так как в 83 странах гуманитарная помощь — единственная надежда на выживание.

Важно отметить, что число больных коронавирусом в мире ежедневно рекордно растет — по состоянию на 22 августа заболели более 23 млн человек. Больше количество больных растет в США, Индии и Бразилии. Украина в мировой статистика по заболеваемости коронавирусом находится на 30 месте.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam предупредило, что уже сегодня многие страны оказались на грани голода, от которого до конца года ежедневно будет по 12 тысяч жертв.