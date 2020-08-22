Не вижу никакого смысла - Зеленский выступил с важным заявлением

Команда украинского лидера Владимира Зеленского активно работает в переговорном процессе по Донбассу, в частности в рамках ТКГ в Минске. Президент Украины не видит никакого смысла менять переговорную площадку, так как переговоры проходят в онлайн-формате и продолжаются, несмотря на ситуацию в Беларуси. Кроме того, официальный Киев готовится к переговорам советников "нормандской четверки", которая запланирована на 28 августа. После этих нормандских переговоров должно состояться заседание "нормандской четверки" на уровне министров, а посли них уже будет возможен норманский саммит на уровне лидеров Украины, России, Франции и Германии. С таким важным заявлением о Донбассе Зеленский вступил 22 августа на телеканале Украина 24, передает ONLINE.UA.

Говоря о переговорном процессе в ТКГ по Донбассу, Зеленский вновь похвалил Леонида Кравчука, который после Леонида Кучмы воглавил украинскую делегацию. Президент считает Кравчука — лицом украинской дипломатии, которому нет равных.

"Что касается Кравчука и Фокина, этой парочки профессиональных украинских дипломатов, с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности. Я это знаю. Я вижу, как он "поднимает Минск". Действительно мы о некоторых вещах договорились. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо нашей украинской дипломатии, лучшего у нас нет", — отметил Зеленский.

Вместе с тем, президент отметил, что не видит оснований для изменения места проведения заседаний ТКГ из Минска из-за обостренной политической ситуации в Беларуси.

"Сейчас все проходит онлайн. От места не зависит вовсе. Слишком рано говорить об изменении города. Минск был предложен. Я не вижу содержания для изменения. Я благодарен Казахстану и многим другим странам – и Азербайджан нам предлагал площадку, и европейские страны. Но сейчас это не приоритетный вопрос", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что его главная задача заключается в том, чтобы завершить войну на Донбассе. Это, по мнению президента, главный вызов Украины, на пеодоление которого важно направить все силы.

"Самый главный вызов для Украины — это война на Донбассе. Я недавно приехал с Донбасса. Приехав, ночевали с ребятами. Ты видишь, какие они украинцы, какие они искренние, мощные. Для меня, как президента, главная задача закончить войну", — напомнил он.

Как известно, Леонид Кравчук уже провел первое заседание ТКГ по Донбассу под своим руководством. Эти переговоры пыталась сорвать российская сторона и поддерживаемые нею представители ОРДЛО, но Кравчук пошел на компромисс и согласился с требование оккупантов украинской территории изменить постановление ВРУ о местных выборах, в котором Москва усмотрела нарушение законодательства. В сфере безопасности группой были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств Кроме того, экономическая группа ТКГ по Донбассу решила, что украинское предприятие по водообеспечения будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории. Гуманитарная рабочая группа достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кравчук дал неожиданные советы Зеленскому, признав, что полностью поддерживает политику действующего президента, так как он не замешан в коррупции.