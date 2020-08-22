Что будет с курсом доллара до конца 2020 года - в Кабмине сделали долгожданный прогноз

Пандемия коронавируса и карантин нанесли сокрушительный удар по мировой экономике. Последствия кризиса остро наблюдаются в Украине, но власти уверяют, что худшего удалось избежать. Несмотря на то, что статистика заболеваемости Covid-19 набирает обороты, а в стране продолжает действовать адаптивный карантин, в экономике уже есть первые сигналы стабилизации. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он уверил, что на сегодня в бюджете страны нет никакой "дыры". также он озвучил прогноз по курсу валют, обозначив, что будет с курсом доллара до конца 2020 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн за доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца 2020 года. Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", — заявил Шмыгаль.

Глава Кабмина считает важным для стабилизации экономики повышение инфляции. Он пояснил, что она оживит экономическую сферу, простимулирует оорот денег и наполнит экономику оборотными средствами.

"Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развития промышленности и т.д., а 2% инфляции во время кризиса — это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", — пояснил премьер.

Стоит обратить внимание на то, что на этой неделе гривна укрепляется к доллару, но продолжает падать по отношению к евро. На 22 августа цена доллара США составляет 27 гривен 48 копеек, курс евро составляет 32 гривны 55 копеек. Что важно понимать, недавно глава Минфина Сергей Марченко озвучил прогноз, что к концу года курс доллара в Украине останется стабильным, так как предпосылок для сильного колебания нет. Однако перед началом падения гривны в июле Марченко предупреждал, что Украине для выполнения госбюджета необходим более высокий курс доллара.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что аналитики спрогнозировали, что украинский экономический кризис будет глубже, чем мировой — в нашей стране падение ожидается не ниже 6%, в то время как в мире будет экономический спад до 4,9%, о чем предупредили в МВФ. При этом еще в апреле 2020 года по прогнозу падение экономики Украины должно было не превысить 4,2%.