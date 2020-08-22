Впервые за четверть века - Лукашенко принял шокирующее решение

Белорусский лидер Александр Лукашенко решил начать умышленную провокацию у границ стран НАТО. С 17 августа он внезапно объявил военные учения у литовских границ, а 20 августа объявил масштабные военные учения у границ Польши и Литвы, на которые согнал тысячи военных. В субботу, 22 августа, привел основные войска Беларуси в полную боевую готовность из-за "серьезного шевеления" НАТО возле границ. Этот приказ Лукашенко отдал лично при посещении военного полигона под Гродно. Он заявил, что это серьезное решение ему пришлось принимать впервые за четверть века после того, как Генштаб доложил ему, какова обстановка у границ Беларуси и прогноз ее развития. При этом ни Лукашенко, ни руководство Минобороны Беларуси ни разу не уточнили, что же все-таки происходит у западных границ республики, что так их беспокоит. О новом шокирующем решении Лукашенко сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт белорусского лидера, победу на выборах которого не признают ни белорусы, ни страны Европы.

"Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление. Вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки. Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, — к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", — пояснил свое решение Лукашенко.

Как известно, на совещании с руководством силового блока Лукашенко в очередной раз заявил, что "НАТО звенит гусеницами у наших ворот" и "происходит наращивание военной мощи на западных границах нашей страны — Литва, Латвия, Польша". При этом в Альянсе категорически опровергли обвинения и домыслы Лукашенко — в НАТО подчеркнули, что следят за ситуацией в Беларуси, но ни о каком наращивании военных сил речи не идет.

Важно отметить, что кроме приведения войск в боевую готовность и провокаций на границе со странами НАТО, Лукашенко заблокировал несколько десятков информационных сайтов, среди которых ресурсы крупных СМИ и оппозиционных политиков, "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь". Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей Беларуси немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам. Они также призвали белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

22 августа в Беларуси продолжаются масштабные протесты, которые длятся уже почти две недели. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Уже неделю в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко пошел на новые радикальные меры. Он приказал военным принимать жесткие меры для защиты Беларуси от "внешнего вмешательства".