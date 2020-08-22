Все это бред - Зеленский поразил откровенным признанием

Украинский глава Владимир Зеленский оперативно отреагировал на ухудшающуюся в Украине ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Он считает, что рекордный рост числа больных в стране говорит лишь о том, что это началась первая волна COVID-19 . Но президент уверил, что Украина хорошо к ней подготовилась, хотя и признал, что если эта волна будет очень мощной, то система здравоохранения не выдержит, а в Украине будет то, что было в Италии. Кроме того, украинский лидер назвал бредом то, что многие люди могут перенести болезнь на ногах. Он считает, что легкое течение инфекции наблюдается только у детей. С таким откровенным признанием относительно коронавируса Зеленский выступил 22 августа в интервью телекаканул Украина 24, передает ONLINE.UA.

"Большинство европейских стран – Италия, Англия, прибалтийские страны, все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну. У нас в Украине первой волны реально не было, сейчас она, и сейчас мы растем. Сейчас волна. Волна в том, что идет ежедневно рост. Мы первую волну просто сбили, в Украине ее не было в те сроки, когда она была в Европе. Это при том, что мы принимали украинцев домой", — пояснил Зеленский.

Президент уверил граждан, что украинская система здравоохранение сейчас в этом направлении действительно имеет очень мощную подготовку – с точки зрения кроватей, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов.

"Но не выдержит ни количество коек любое, и особенно не выдержит количество специалистов второй волны, если она будет очень мощной. Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", — предупредил президент.

Кроме того, Зеленский не верит в то, что взрослое население планеты может легко переносить COVID-19 .

"На ногах легко, кроме детей, никто ничего не переносит, все это бред", — считает он.

Что касается вакцины от коронавируса, то Зеленский призвал не сильно на нее надеяться, так как "все это немного слухи", поскольку никто не знает ни четких сроков, ни когда будет та или иная вакцина передана в определенную страну.

"Во все очереди мы записаны. Но при всем уважении к различным странам-партнерам, пока это слова, разработки, обещания", — подытожил президент.

Напомним, в Украине с 1 августа действует адаптивный карантин, согласно которому, в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, их выделяют или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 14 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 24 августа, карантин усиливают:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.