Путин не в своем уме - россияне в шоке от нового решения главы Кремля

Российский глава Владимир Путин продолжает шокировать мир и самих россиян скандальными решениями. На этот раз он решил массово вакцинировать жителей страны против коронавируса отечественным препаратом, несмотря на то, что он еще не прошел клинические испытания и может быть опасным для здоровья. Глава Кремля уверяет людей, что его дочь уже испробовала на себе вакцину, после которой чувствует себя удовлетворительно. Россияне же считают, что Путин не в своем уме, раз решил подвергнуть опаность население ради удоавлетворения собственных амбиций. Большая половина страны категорически отказалась делать российскую прививку от коронавируса, о чем стало известно после опроса ВЦИОМ, передает ONLINE.UA.

"Новая вакцина против коронавируса русская "Спутник V". Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться",— сообщил результаты опроса глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте 18 лет и старше. Большиснтво из них "боятся, не верят, опасаются" прививаться.

Россияне массово обсуждают в сети решение Путина запустить массовую вакцинацию против коронавируса новой вакциной до завершения клинических испытаний.

"Как можно проводить массовую вакцинацию ДО завершения клинических испытаний?? Вы там в своем уме? 52% — уверена, это весьма заниженная цифра. Клинических идиотов все-таки не так много"; "Если ВЦИОМ дает цифру 52%, это значит около 92% -которые не желают прививаться неизвестно чем...."; "Единственное достижение путинской медицины — это страх граждан ею воспользоваться.....", — комментируют граждане РФ решение Путина.

Как известно, 15 августа Минздрав России сообщил о создании первой партии вакцины против коронавируса — Спутник V, которой уже привилась дочь российского президента Владимира Путина. Что важно понимать, российскую вакцину, которой Путин решил массово привить россиян от коронавируса, раскритиковали мировые эксперты в области здравоохранения. Они считают, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний, поэтому может быть опасна для здоровья людей.

Важно напомнить, ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдении их требований еще не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. Об этом ранее заявляли как в украинском Минздраве, так и в США и Германии. Эксперты отмечали, что Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях и доказать, что препарат не вызывает нетипичных тяжелых побочных эффектов.

Из-за этого не только ВОЗ, но и местная Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовали Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины. Основание для таких рекомендаций — ограниченные данные относительно эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли гораздо дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако которые ожидают на полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ.

Но команда Путина и сам президент России уверяют, что российская прививка от коронавируса асболютно безопасно для людей. В частности, Путин рассказал, что новую прививку от COVID-19 сделала одна из его дочерей. По словам Путина, после первого и второго уколов у его дочери немного поднялась температура, но все побочные эффекты вскоре сошли на нет. Президент России уверил, что его дочь после вакцины чувствует себя хорошо.