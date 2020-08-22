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Путин не в своем уме - россияне в шоке от нового решения главы Кремля

Мир | Читати новину українською
Путин не в своем уме - россияне в шоке от нового решения главы Кремля Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Российский глава Владимир Путин продолжает шокировать мир и самих россиян скандальными решениями. На этот раз он решил массово вакцинировать жителей страны против коронавируса отечественным препаратом, несмотря на то, что он еще не прошел клинические испытания и может быть опасным для здоровья. Глава Кремля уверяет людей, что его дочь уже испробовала на себе вакцину, после которой чувствует себя удовлетворительно. Россияне же считают, что Путин не в своем уме, раз решил подвергнуть опаность население ради удоавлетворения собственных амбиций. Большая половина страны категорически отказалась делать российскую прививку от коронавируса, о чем стало известно после опроса ВЦИОМ, передает ONLINE.UA.

"Новая вакцина против коронавируса русская "Спутник V". Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться",— сообщил результаты опроса глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,6 тысяч россиян в возрасте 18 лет и старше. Большиснтво из них "боятся, не верят, опасаются" прививаться.

Россияне массово обсуждают в сети решение Путина запустить массовую вакцинацию против коронавируса новой вакциной до завершения клинических испытаний.

"Как можно проводить массовую вакцинацию ДО завершения клинических испытаний?? Вы там в своем уме? 52% — уверена, это весьма заниженная цифра. Клинических идиотов все-таки не так много"; "Если ВЦИОМ дает цифру 52%, это значит около 92% -которые не желают прививаться неизвестно чем...."; "Единственное достижение путинской медицины — это страх граждан ею воспользоваться.....", — комментируют граждане РФ решение Путина.

Как известно, 15 августа Минздрав России сообщил о создании первой партии вакцины против коронавируса — Спутник V, которой уже привилась дочь российского президента Владимира Путина. Что важно понимать, российскую вакцину, которой Путин решил массово привить россиян от коронавируса, раскритиковали мировые эксперты в области здравоохранения. Они считают, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний, поэтому может быть опасна для здоровья людей.

Важно напомнить, ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдении их требований еще не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. Об этом ранее заявляли как в украинском Минздраве, так и в США и Германии. Эксперты отмечали, что Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая бы позволила накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях и доказать, что препарат не вызывает нетипичных тяжелых побочных эффектов.

Из-за этого не только ВОЗ, но и местная Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовали Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины. Основание для таких рекомендаций — ограниченные данные относительно эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли гораздо дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако которые ожидают на полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ.

Но команда Путина и сам президент России уверяют, что российская прививка от коронавируса асболютно безопасно для людей. В частности, Путин рассказал, что новую прививку от COVID-19 сделала одна из его дочерей. По словам Путина, после первого и второго уколов у его дочери немного поднялась температура, но все побочные эффекты вскоре сошли на нет. Президент России уверил, что его дочь после вакцины чувствует себя хорошо.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Билл Гейтс предупредил весь мир об опасности вакцины от COVID-19 для людей, в том числе российской.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, вакцина, коронавірус, исследование, вакцинация, пандемия, эпидемия, опасность, Владимир Путин
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