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Очень-очень горячо - Юлия Санина ошеломила украинцев соблазнительными фото

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Очень-очень горячо - Юлия Санина ошеломила украинцев соблазнительными фото Юлія Саніна (фото — instagram.com/the_hardkiss)

Солистка одной из самых популярных украинских групп The Hardkiss Юлия Санина, к которой сейчас приковано много внимания из-за ее решения участвовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами", порадовала фанатов новыми фото. Звезда опубликовала в сети эффектные кадры из новой фотосессии, который ошеломили украинцев. Новые снимки Саниной массово комментируют пользователи сети — они назвали артистку незаконно красивой, передает ONLINE.UA.

Юлия опубликовала на своей странице в Instagram сразу несколько кадро. Для фотосессии Санина позировала в оригинальном наряде с черным корсетом от украинского бренда J’AMEMME, марку которого основала украинский дизайнер Юлия Ярмолюк в 2017 году.

"А Вы все дразните нас? Эти фото сводят с ума; Аааа, это просто пушка; Очень-очень горячо! Вы незаконно красивая!; Нереально крутой образ!, видимо новый клип скоро; Лучше,чем Вы,я уже никого не увижу; Нельзя же так внезапно! Предупреждать хотя бы надо, а то нервы и глаза не выдерживают от такой красоты!", — массово комментируют украинцы новые фото Юлии Саниной.

 
 
 
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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

 

Как известно, наставником Юлии Саниной на танцевальном проекте "Танцы со зведами " станет хореограф Дмитрий Жук, который уже в четвертый раз будет принимать участие в этом шоу. Юля считает, что ей повезло с Жуком, так как он не только лучший и самымй стильный танцор проекта, но и классный учитель.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что группа The Hardkiss поразила новым мощным клипом "Гора". Главную роль в клипе сыграла фронтвумен группы Юлия Санина, которая предстала в видео в нескольких неожиданных образах.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Юлия Санина, THE HARDKISS, фото, звезды, шоубіз, танці з зірками
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Обновлено:16:11, 22.08.2020

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