Путин неожиданно для всех выполнил решение ЕСПЧ - что известно

Накануне вечером Европейский суд по правам удовлетворил запрос о применении временной меры в пользу Алексея Навального, указав команде российского президента Владимира Путина разрешить семье оппозиционера и врачам иметь доступ к нему, а также содействовать его переправке в Германию на лечение после отравления. Днем 22 августа Алексей Навальный уже в Берлине. Его доставили в госпиталь "Шарите". Несмотря на то, что российские власти и врачи разрешили выезд Навального, они пришли к выводу, что оппозиционер не поддавался отравлению — по утверждению медиков Омска, которые в больнице обследовали Навального, в анализах политиков не обнаружено ядов, однако в моче якобы были обнаружены кофеин и алкоголь. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Омской области РФ.

"Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин", — отметили в Минздраве Омска.

Как известно, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии — по предварительным данным, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что политика умышленно отравили. В команде Владимира Путина отреагировали на эту новости — в Кремле пожелали оппозиционеру "скорейшего выздоровления" и заявили о готовности в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу. Соратники Навального назвали это предложение фарса, так как уверены, что Кремль дал приказ врачам не выпускать Навального за границу, чтобы не было возможности в независимой лаборатории установить яд.

Точный диагноз Навального до сих пор неизвестен. Главврач омской больницы ранее заявлял, что есть пять предполагаемых диагнозов, которые проверяют все подключенные к лечению оппозиционера специалисты. Позже медики заявили, что у них есть "практически полный диагноз" и что он доведен до сведения жены Навального Юлии и его брата Олега. Что это за диагноз, они не сказали, но уточнили, что проблемы со здоровьем у Навального возникли из-за "нарушения углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз сделал Путину последнее предупреждение после отравления Навального.