Уже с 24 августа - Лукашенко дал два дня белорусам на раздумья

Белорусский глава Александр Лукашенко решил пойти на радикальные меры против белорусов, которые устраивают массовые забастовки в стране, требуя отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. 22 августа он приехал в Гродно, где устроил митинг в свою поддержку. Выступая перед белорусами, Лукашенко дал им два дня на раздумья, предупредив, что если они продолжат забостовку, то уже с 24 августа заводы и предприятия будут закрыты. О том, что сейчас происходит в Беларуси, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт белорусского президента.

"Мы выработали алгоритм действий против тех, кто запугивает, против тех, кто травит семьи, кто подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий. Если кто-то не хочет работать — не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника прекратят работу все бастующие предприятия — потом разберемся, кого пригласить туда на работу", — пригрозил белорусам Лукашенко.

Он также поручил МВД, КГБ по Гродненской области в течение субботы и воскресенья, 22 и 23 августа, обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, чтобы "выявить всех подстрекателей и провокаторов". Лукашенко предупредил, что все попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер, в том числе правоохранителей, будут жестко пресекаться.

Как известно, во время визита в Гродно Лукашенко уволил главу облисполкома белорусского города Гродно Владимира Кравцова, который поддерживал протестующих, разрешив им проводить митинги на центральных площадях города. Вместо него назначил министра здравоохранения Владимира Караника.

Напомним, 22 августа в Беларуси продолжаются масштабные протесты, которые длятся уже почти две недели. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Уже неделю в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 22 августа Лукашенко привел все войска Беларуси в полную боевую готовность. Военных готовят "отражать" военную угрозу со стороны НАТО.