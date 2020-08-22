Боевики "ДНР" шокировали новым заявлением относительно украинцев на Донбассе

Российский глава Владимир Путин уже второй год раздает российские паспорта на Донбассе, продолжая эту незаконную паспортизацию и сейчас, несмотря на пандемию коронавируса. Боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР", которых курирует Кремль, делают все возможное, что жители ОРДЛО получили незаконное российское гражданство. 22 августа главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что уже 130 тысяч жителей ОРДО получили паспорта РФ, за что поблагодарил Путина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

"Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тыс. жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России", — заявил Пушилин.

Как известно, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подтверждают цифры оккупантов. Официальный Киев признает, что уже более 200 тысяч украинцев из ОРДЛО незаконно получили российское гражданство, но предупреждает, что Путин планирует использовать их для своих корысных целей.

Напомним, Путин упростил получение российского паспорта жителям Донбасса весной 2019 года. Он решил сделать "россиянами" не только жителей ОРДЛО, но и всего Востока Украины. Ни в Украине, ни в мире эти документы не признают. Официальный Киев называет паспорта РФ на Донбассе филькиной грамотой и никчемными бумажками, но призывает не осуждать и вдумчиво оценивать решение украинцев получить эти "документы". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба напоминает, что Россия грубо нарушает международное право, выдавая свои паспорта на Донбассе, но многим местным жителям ОРДЛО приходится их получать под давлением оккупантов, которых курирует Кремль.

Важно знать, что согласно украинскому законодательству гражданин Украины не имеет права иметь два гражданства. Следовательно, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, то это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако прекратить гражданство определенного лица может только Президент Украины своим указом. Поэтому автоматически при получении паспорта другого государства паспорт Украины не аннулируется, но риски потерять гражданство Украины есть.

Отметим, российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах. Их не признают в ЕС, где ранее обещали рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам, проживающим в ОРДЛО и на оккупированном полуострове.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз принял окончательное решение относительно жителей Крыма. Теперь все крымчане для оформления шенгенской визы для выезда за границу будут обязаны обращаться в консульства стран ЕС в Украине, даже если у них есть российский загранпаспорт. Такое же правило действует и в отношении жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами.