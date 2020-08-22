Найдена причина повторного заражения коронавирусом - кто под угрозой

Пока весь мир направил все силы снижение распространенности коронавируса и разработку вакцины против Covid-19 , жители планеты живут в страхе заразиться опасной инфекцией. Ситуация усугубляется еще и тем, что даже те люди, которые переболели, рискуют повторно подхватить коронавирус. Об этом предупреждают многие западные эксперты, исследующие Covid-19 и пытающиеся найти эффективное средство от него. Главная причина повторного заражения кроется в ослабленной иммунной системе, которая при первом заражении не вырабатывает главные защитные В-клетки — долгоживущие антитела, обладающие продолжительной иммунной памятью. К такому неутешительному выводу пришли ученые Массачусетской больницы общего профиля в США, передает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Cell.

Медицинские специалисты провели масштабную научную работу, в ходе которой изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 . Как оказалось, в них отсутствуют герминативные центры — неотъемлемая часть устойчивого иммунного ответа. Причиной тому, по мнению медиков, является воспалительный шторм во время инфицирования, в результате которого вырабатывается большое количество сигнальных молекул – цитокинов TNF, которые активизируют атаку иммунитета на клетки и ткани собственного организма, и, на самом деле, являются опаснее самого вируса. Вследствии цитокинового шторма происходит разрушение тканей и органов, что может привести к гибели организма. Но даже если человеку удается вылечиться, то есть риски снова заразиться уже через несколько месяцев, так как цитокины занимают место герметивных центров с В-клетками и вспомогательными Т-клетками, позволяющими организму быстро и эффективно идентифицировать патоген и атаковать его в случае повторного заражения.

Выводы ученых в очередной раз подтвержают, что только от иммунитета зависит, как будет протекать любое заболевание, включая, коронавирус, и какие возможны осложнения после него. Поэтому важно поготовить свой индивидуальный бронежелет защиты от вируса, ведь на сегодняшний день для лечения Covid-19 не создали ни одного эффективного лекарства и не разработали вакцину, которая могла бы предотвратить заражение.

Как известно, по состоянию на 22 августа во всем мире коронавирусом заболели уже более 23 млн человек. Почти 800 тысяч людей умерли от коронавируса. В Украине зафиксировано уже более 100 тысяч заражений, 2328 из которых за последние сутки.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине есть возможность укрепить иммунитет на клеточном уровне для восстановления защитных сил организма человека, потерявшего способность бороться с вирусами и патогенными бактериями. У пациентов после введения клеточных препаратов, в частности стволовых клеток, происходит активация функциональных систем организма, нормализуется иммунный статус и ускоряются обменные процессы.