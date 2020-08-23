Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака

Прежде чем играть со Львом, убедитесь не играет ли Лев с вами... Львы ненавидят льстивость, ложь и сплетни за спиной. Не нравится что-то? Скажи об этом Льву в глаза. Что было сказано за спиной, там же и останется вместе с тем, кто это сказал. Львы не хотят, чтобы жизнь была как зебра, они хотят, чтобы она была яркой как попугай.

У Рыб отличная память и они никогда не забывают хорошего отношения к себе. Плохое можно простить и выкинуть. А хорошее будет греть душу и через года. Рыбы никогда не забудут того, кто был с ними в трудные минуты. хорошо, что мысли Рыб никто не может читать, а то образ стеснительных и застенчивых людей полетел бы к чертям. Рыбы не боятся чувствовать, они боятся утонуть в чувствах.

Весам нужна, как никому другому, абсолютная уверенность в том, что их любят. Уверенность, не раз подкреплённая делом. нет повести печальнее на свете, чем повесть о Весах-совах, которым волею судеб приходится жить как жаворонкам. Весы очень редко пробуют, как говорится, снимать с людей маски, — они отлично понимают, что часто это не маски, а намордники... Весам стоит периодически пробовать смотреть на их отношения с людьми с точки зрения этих людей: представлять себя на секунду ими, а их — собой и думать, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось, — и только потом действовать согласно вашим решениям.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Овны, не придумывайте себе проблем там, где их нет. Пока вы выискиваете симптомы какого-либо заболевания, вы можете столкнуться с куда более реальной задачей — и не заметить ее. Так что учитесь смотреть на все реалистично.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Отличный день для приготовления утки с яблоками, поросенка с апельсинами, барашка с бананами и прочих солидных и многокомпонентных блюд. Фантазия по части выбора сочетания компонентов будет работать отменно.

Любовный гороскоп для Овнов

Если вы давно мечтали о том, чтобы завязать роман с человеком из другого города или государства, сегодня самый подходящий для этого день. Впрочем, даже если не мечтали, в этот день вашего согласия вполне возможно спрашивать не будут. Вам остается пожелать только удачи...

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете комфортно себя чувствовать в любой компании, ощущая себя частью чего-то большого и нужного. Вам на редкость легко будет сдержать любое обещание, что, правда отнюдь не является основанием, чтобы раздавать их направо и налево.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Если ваша профессия психология, юриспруденция или банковское дело, то сегодня чудесный день для самореализации. Вам нужно приложить больше усилий, чем обычно, чтобы добиться успеха. Трудолюбие, а также неординарный подход к делу принесут вам в будущем хорошую прибыль.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня звёзды рекомендуют вам и вашему любимому человеку посвятить вечер культурной программе. Сходить вместе в театр, на концерт или хотя бы фильм какой-нибудь вместе посмотреть. А потом обязательно обменяться мнениями и впечатлениями! Ну и поцелуями, разумеется.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче остерегайтесь респираторных инфекций, так как сейчас велик риск подхватить что-нибудь чихательное. Лучше ограничить контакты с заболевшими людьми, а пока всеми силами активно укреплять свой иммунитет.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды не рекомендуют вам слишком часто задумываться над тем, что происходит у вас на работе, зачем и что вам предстоит делать дальше в создавшейся ситуации.

Общий гороскоп для Тельцов

Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Этот день обещает быть несколько нервным, потому на первый план выйдут тонизирующие средства. Прежде всего, это, разумеется, традиционные крепкий чай и кофе, можно — заваренные с лимонником. Любители экзотических рецептов могут поднимать дух за счет вареного мяса змеи, или крокодила — тоже, говорят, очень добавляет сил.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня пища лучше всего будет выглядеть на расписной посуде — хохломе, гжели и тому подобных изделиях. Если же с такого рода емкостями наблюдается напряженка, придется вам заботиться о художественном оформлении непосредственно самого продукта.

Общий гороскоп для Близнецов

Вы склонны взваливать на свои плечи ношу гораздо более тяжкую, чем следовало бы. Когда, наконец, наступит долгожданный перекур, подумайте хорошенько, а стоит ли продолжать в том же духе?

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день звезды советовали бы уделить особое внимание питанию, исключить из рациона жирную и пищу с большим количеством специй. Сейчас вашему организму требуются по большей мере те продукты, которые легко усваиваются.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Определитесь же, наконец, со своими планами на будущее, ведь в данный момент ваши постоянные метания лишь неблагоприятно сказываются по продуктивности нынешней работы. Проще один раз обдумать этот вопрос со всех сторон, чем постоянно откладывать его решение.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку удастся совершить над собой маленькую победу, чем он не преминет вам похвастаться. Одобрите его действия и поощрите их продолжение в том же духе, ибо это именно то, чего от вас сейчас ждут больше всего и чему больше всего обрадуются.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день ваш желудок будет особенно хрупким и уязвимым, поэтому постарайтесь не раздражать его понапрасну. Делайте все возможное для того, чтобы обратить внимание на ваш рацион и составить его наилучшим для вашего пищеварения образом.

Бизнес-гороскоп для Раков

Даже если вам неприятно общение с коллегой или деловым партнером, не вздумайте демонстрировать это. Будьте дипломатичны, ведь не всегда возможно, чтобы вас окружали только ваши друзья: иногда нужно проявить все свои навыки делового общения и быть корректным по отношению к окружающим вас людям.

Кулинарный гороскоп для Раков

На этот день в звездном меню стоит рыба по-старорусски. Этот такая маринованная, тушеная в горшочке с картофелем, луком и сыром. Тем, кому сегодня категорически не захочется питаться рыбой (а будут и такие, ибо рекомендации рекомендациями, а собственный вкус никто не отменял), можно посоветовать цыпленка-гриль и кукурузу с солью и сливочным маслом.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня ваш любимый человек будет стараться убедить вас в том, что, на самом деле, то, чего вы так боитесь, вовсе не так страшно, а даже интересно, радостно и местами приятно. Постарайтесь убедиться: вам же проще будет потом существовать с вашими страхами наедине.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Экстравагантность Львов в этот день может стать причиной появления у них серьезных недугов. Желание продемонстрировать длинные ноги или глубокое декольте, к примеру, вполне может привести не только к банальной простуде.

Любовный гороскоп для Львов

Не пытайтесь сегодня обратить на себя внимание вашей половинки. Она занята важным делом, и если ее отвлекать — ничего кроме раздражения вы не получите. Потерпите немного: скоро ее дела закончатся, и тогда все свободное время будет посвящено вам и только вам.

Бизнес-гороскоп для Львов

Новизна — вот девиз сегодняшнего дня. Если вы твердо решили устраиваться на работу — не мешкайте ни минуты — это ваш день. Возможное будущее начальство останется довольно, и с ближайшего понедельника вы сможете приступить к новым служебным обязанностям. Осталось выбрать цель — звезды не подведут!

Кулинарный гороскоп для Львов

Ничего никому не обещайте сегодня. Особенно неосмотрительным будет обещание выбраться пообедать или поужинать вместе. Вас наверняка задержат дела и планы такого рода с треском провалятся, заодно порушив основательную часть ваших добрых и перспективных отношений. Но если такая беда все же произойдет, запаситесь хорошим шампанским и каким-нибудь экзотическим фруктом — заглаживать вину лучше сразу и не с пустыми руками.

Общий гороскоп для Львов

Вы, пребывая в лучезарном настроении, внесете нотку непринужденности в общее напряжение сегодняшней ситуации. Реагировать на это могут по-разному. Некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат обвинить вас в саботировании рабочего процесса.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Если вы сегодня внезапно почувствуете, что очень хотите хоть чуть-чуть, но похудеть, не стоит отказывать себе в употреблении пищи как таковой. Просто попробуйте найти что-нибудь низкокалорийное. Например, какие-нибудь блюда, изготовленные из цветной капусты. Морковка в этом отношении тоже весьма хороша — говорят, у нее калорийность чуть ли не отрицательная (особенно если морковка сырая).

Общий гороскоп для Дев

Ваша задача — взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.

Любовный гороскоп для Дев

Звездное небо в этот день безоблачно, и в отношении Дев и их половинок — штиль и взаимопонимание. Посвятите себя домашним хлопотам, выбирая те из них, которые привнесут в вашу жизнь хоть какой-нибудь элемент новизны. Скажем, оставьте привычное мытье посуды и переключитесь на ремонт мебели. Вам сегодня подобные занятия принесут неожиданное удовольствие и удовлетворенность.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день вам явно следует поуменьшить в своем рационе количество потребления соленых, копченых и маринованных продуктов, даже если вы их очень любите. Дайте вашему желудку отдохнуть.

Бизнес-гороскоп для Дев

Вспомните, с какой сферы вы начинали вашу карьеру, возможно, сейчас, когда вы находитесь перед выбором своего дальнейшего пути, вам следует вновь вернуться в ту область, в которой вы раньше работали. А даже если вы поймете, что не хотите вновь обращаться к прошлому, по крайней мере, вы сумеете определиться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Сегодня, заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам остро необходимо, а не за то, что хотите. Ваш бюджет обеих категорий может и не вместить.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня звезды не рекомендуют Весам употреблять пищу в больших количествах. Самое то для дегустации деликатесов — понемножку, с перерывами на осмысление, что ж ты такое съел и как оно тебе понравилось.

Любовный гороскоп для Весов

Не делайте серьёзных выводов из сегодняшнего поведения вашего любимого человека. Скорее всего, оно ничего не означает и продиктовано вовсе не настолько серьёзными мотивами, как вы себе воображаете. Как говорится в старом анекдоте, иногда огурец — это всего лишь огурец, что бы на эту тему ни думал дядюшка Фрейд.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодняшний день как нельзя более подходит для того, чтобы производить неизгладимое впечатление. Чтобы оно было выгодным, постарайтесь вспомнить все то, что вам известно о хороших манерах и правилах поведения за столом, подучите разновидности столовых приборов и способы их использования — и вперед, на званый обед. Виртуозное владение вилкой и ножом, немного обаяния, элегантный костюм — и вы станете реальным претендентом на завоевание сердца любого из приглянувшихся вам участников трапезы.

Бизнес-гороскоп для Весов

Если ваша фирма ориентирована на взаимодействие с широкой аудиторией, можете не сомневаться, что сегодня у вас не будет отбоя от клиентов. Следовательно, прибавится и работы! Для тех же, кто, напротив, имеет узкий круг потребителей, день обещает быть спокойным, без всяких сюрпризов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Вам нынче лучше всего провести день в своей среде. Если не можете прожить его в океане, реке, озере или, на худой конец, в аквариуме — обеспечьте себе морской стол. Непременным его атрибутом должна быть морская капуста, невредны также будут всевозможные моллюски — от мидий до кальмаров и ракообразные — от креветок до омаров. Рыбу можно не есть, чтобы не чувствовать себя каннибалом.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам не стоит прерываться на то, чтобы решить какие-то рабочие проблемы. Ваш отдых будет течь своим чередом, поэтому обо всем остальном смело можете забыть и вспомнить лишь завтра, когда переступите порог своего кабинета. И ни секундой раньше!

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку не захочется проводить с вами много времени вместе, поскольку у него будет множество других дел, интересных и не очень, полезных и совершенно на ваш взгляд бесполезных. Постарайтесь однако понять его и простить заранее, ибо ваша обида все равно ни на что не повлияет.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы можете с полным правом требовать желаемого, есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день у вас могут возникнуть различного рода заболевания, причем исключительно на нервной почве. Поэтому прежде чем хвататься за серьезные лекарства, выпейте успокоительного — вдруг поможет?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю, со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь и у них есть свои заботы. Это вовсе не означает, что к вам плохо относятся.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Весьма желательно проявить повышенное внимание к качеству того, что вам предстоит есть. Можете даже немного поскандалить по этому поводу. Если повезет — угостят за счет заведения. Если нет — предложат пойти приготовить что-нибудь самому.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче возможны проблемы с циркуляцией жидкостей в организме. Возможно, стоит сократить количество потребляемой жидкости. И не только ради того, чтобы не отекали ноги, но и, в случае, если почки прекрасно справляются со своей работой — чтобы не слишком часто искать уборную.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня не стоит слишком усложнять то, что происходит между вами и тем, по кому вы вздыхаете по ночам. Нынче вы будете склонны к тяжелым раздумьям, и было бы неплохо, если бы вам удалось не довести себя до депрессии.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Ваше неутомимое рвение в работе забирает у вас последние силы. Постарайтесь найти хоть какую-нибудь отдушину, вспомните, например, своё любимое забытое хобби. Обратитесь к близкому человеку, но не забывайте о том, что ваши карьерные амбиции могут и отдалить его от вас. Проявите к нему немного больше внимания.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Этот день должен принести вам пару-тройку открытий. Подходящее время для выбора фаршированных блюд — будь то сладкие перцы с мясом, помидоры с сыром и чесноком, шампиньоны с овощами или классическая и трудоемкая фаршированная грибами репчатым луком и сельдереем щука. Главное — чтобы с первого взгляда не было понятно, какой именно вкус вас ожидает.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему, сможете, наконец, перестать о них заботиться.

Любовный гороскоп для Козерогов

Не кажется ли вам, что ваш любимый человек чересчур озабочен какой-то своей проблемой, и потому совсем не хочет обращать внимание на то, что и у вас не все так, как хотелось бы?.. Постарайтесь ему сегодня напомнить о своем существовании и о том, что вы тоже имеете право на слабости.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Этот день неплохо было бы сделать особенным. Но скорее всего, из этой похвальной идеи ничего не выйдет. Может, лучше заняться этим завтра, в рабочий день? А сейчас просто отдохнуть и забыть о работе.

Гороскоп здоровья для Козерогов

этот день вроде не готовит вам неприятных сюрпризов, связанных с вашим здоровьем, однако поостеречься все же необходимо — во избежание форс-мажорных ситуаций, от которых не застрахован никто.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Не стоит задавать вопросов больше, чем ваши собеседники смогут переварить, ибо непереваренные вопросы крайне вредны для их здоровья. А зачем вам больные собеседники?

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня благоприятный день для знакомств. Подумайте, с каким человеком вам бы хотелось сегодня приятно провести день, и смело идите туда, где такие водятся в изобилии. Умные встречаются в библиотеке, веселые — на дискотеке, общительные — на вечеринках. Только помните, что из каждого правила бывают исключения.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не торопитесь сегодня принимать скоропалительные решения. Впрочем, даже если касательно работы парочка таковых вам в голову и придет, в силу того, что день выходной реализовать их немедленно у вас не получится: останется еще целая ночь на то, чтобы все взвесить и сопоставить.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Этот день отлично подходит для прохождения различного рода обследований, а также для вакцинации. Оцените здраво свое самочувствие и вы поймете, что вам следует предпринимать в первую очередь.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Основой сегодняшнего рациона должен стать сыр. Даже суп предпочтителен именно сырный — да-да, есть и такой. С зеленью и шампиньонами. В качестве закуски холодной пойдут, разумеется, разнообразные сыры как они есть от камамбера до эмменталя, в качестве горячей рассмотрите вариант жареного на гриле сулгуни с овощами, основным блюдом возьмите какое-нибудь мясо, запеченное под сыром.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 23 августа 2020 года для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам стоит поговорить с вашим любимым человеком о высоком и глубоком. Но не об Эйфелевой башне и Марианской впадине, а о культуре, искусстве, поэзии, философии и других интереснейших вещах. Вам наверняка есть о чем сказать друг другу и какими мнениями обменяться.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Свободное время у вас нынче будет, однако его наличие — явно не ваша заслуга, да и что с ним делать, вас окажется неясно. Если вдруг решите посвятить его работе, прикиньте, как это скажется на отношениях с близкими, которые рассчитывали на ваше внимание сегодня.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодняшний день располагает к спонтанным решениям. Они будут гораздо ярче и увлекательнее заранее продуманных действий. Самым лучшим объяснением тому или иному фокусу, вами выкинутому, будет желание развлечься.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Как гласил один рекламный слоган, не все йогурты одинаково полезны. Тем не менее, сей факт вовсе не означает, что стоит отказываться от употребления их в пищу. Особенно с утра пораньше. Кстати, обратите пристальное внимание на йогурты питьевые. В ближайшее время в продаже могут появиться весьма примечательные экземпляры.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня будьте осторожны с острыми предметами: из-за небрежного и неосторожного обращения с ними возможны травмы, а вот насколько серьёзны они будут или же их удастся избежать, это зависит теперь только от вас.