Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 23 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 22 августа, зафиксировали 1987 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 23 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 3592 случая;
- Волынская область — 5102 случая;
- Днепропетровская область — 1966 случаев;
- Донецкая область — 1234 случая;
- Житомирская область — 2821 случай;
- Закарпатская область — 6987 случаев;
- Запорожская область — 1331 случай;
- Ивано-Франковская область — 7805 случаев;
- Кировоградская область — 764 случая;
- г. Киев — 11814 случаев;
- Киевская область — 4952 случая;
- Львовская область — 13 111 случаев;
- Луганская область — 243 случая;
- Николаевская область — 981 случай;
- Одесская область — 5909 случаев;
- Полтавская область — 642 случая;
- Ровенская область — 8460 случаев;
- Сумская область — 1165 случаев;
- Тернопольская область — 4626 случаев;
- Харьковская область — 7493 случая;
- Херсонская область — 334 случая;
- Хмельницкая область — 1946 случаев;
- Черновицкая область — 8926 случаев;
- Черкасская область — 1286 случаев;
- Черниговская область — 1468 случаев.
Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 23 августа заболели уже почти 23,4 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали почти 252 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 14 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 24 августа, карантин усиливают:
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что медики выявили причину повторного заражения коронавирусом. Оказывается, при слабом иммунитете при первом заражении у людей не вырабатываются главные защитные В-клетки — долгоживущие антитела, обладающие продолжительной иммунной памятью. В результате этого, человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может заболеть во второй раз в любой момент.