Новости

Лента новостей

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 23 августа

Украина | Читати новину українською
Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 23 августа Коронавірус в Україні — останні новини 23 серпня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 22 августа, зафиксировали 1987 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 104958 человек, из них 2271 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 52235 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 23 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

  • Винницкая область — 3592 случая;
  • Волынская область — 5102 случая;
  • Днепропетровская область — 1966 случаев;
  • Донецкая область — 1234 случая;
  • Житомирская область — 2821 случай;
  • Закарпатская область — 6987 случаев;
  • Запорожская область — 1331 случай;
  • Ивано-Франковская область — 7805 случаев;
  • Кировоградская область — 764 случая;
  • г. Киев — 11814 случаев;
  • Киевская область — 4952 случая;
  • Львовская область — 13 111 случаев;
  • Луганская область — 243 случая;
  • Николаевская область — 981 случай;
  • Одесская область — 5909 случаев;
  • Полтавская область — 642 случая;
  • Ровенская область — 8460 случаев;
  • Сумская область — 1165 случаев;
  • Тернопольская область — 4626 случаев;
  • Харьковская область — 7493 случая;
  • Херсонская область — 334 случая;
  • Хмельницкая область — 1946 случаев;
  • Черновицкая область — 8926 случаев;
  • Черкасская область — 1286 случаев;
  • Черниговская область — 1468 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 23 августа заболели уже почти 23,4 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали почти 252 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день число заболевших превышает 951 тысячу. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 29 месте. За минувшие сутки Украина оказалась на 3 месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 808 тысяч людей, вылечились – 15,9 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 23 августа (1)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 23 августа (2)

По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 14 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 24 августа, карантин усиливают:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 23 августа (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что медики выявили причину повторного заражения коронавирусом. Оказывается, при слабом иммунитете при первом заражении у людей не вырабатываются главные защитные В-клетки — долгоживущие антитела, обладающие продолжительной иммунной памятью. В результате этого, человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может заболеть во второй раз в любой момент.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, эпидемия, Украина, количество больных, Минздрав, последние новости о коронавирусе, статистика 23 августа, статистика по областям
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 102971 -
Выздоровели 51735 -
Летальные 2244 -

Данные МОЗ Украины
Обновлено:10:11, 23.08.2020

Курс валют 23.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,42
27,56
27,47
EUR
32,34
32,51
32,37
GBP
35,88
36,07
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...