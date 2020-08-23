Это произойдет - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

В воскресенье, 23 августа, Украина отмечает День Государственного флага. В этот праздник президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам и уверил, что украинский флаг обязательно снова будет развеваться над оккупированными Донбассом и Крымом. Украинский глава напомнил гражданам, что символизирует флаг Украины и призвал всех в этот день вывести желто-голубые флаги со своих окон или повязать на руку желто-голубую ленту, а также попросить у Бога процветания для Украины. Трогательное видеообращение Зеленского, в котором украинцев поздравили с праздником многие известные люди, опубликовала пресс-службу ОП, передает ONLINE.UA.

"Наш флаг символизирует мирное голубое небо и золотую плодородную землю. И сегодня мы делаем все, чтобы родная земля была усеяна не снарядами, минами и пулями, а ноготками, васильками и мальвами. Чтобы на нашей земле наступил долгожданный мир. Чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму. Чтобы под этим флагом наша Украина жила и процветала еще не одну тысячу лет", — говорится в поздравлении президента.

К поздравлениям Зеленского при соединились подролковник ВСУ Сергей Шевчук, который вспомнил, как украинские защитники поднимали украинский флаг на горе Карачун, в Мариуполе и Славянске, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, генерал Нацполиции Украины Андрей Крищенко, анестезиолог Анастасия Моренко, певица Руслана, которая победила на "Евровидении", первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Все они призвали украинцев уважать символ Украины, который знают во всем мире.

"Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту. Просто о себе, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!", — призвал украинцев Зеленский.



Как известно, праздник — День Государственного флага — начали праздновать в Украине с 2004 года. Дату праздника выбрали не случайно. Именно 23 августа 1991 года группа депутатов впервые внесла национальный флаг Украины в сессионный зал Верховной Рады. Теперь он хранится в музее Верховной Рады. Традиционно в этот день во многих населенных пунктах Украины проходят торжественные церемонии поднятия национального флага. Проводят и другие мероприятия, например, парад вышиванок.

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