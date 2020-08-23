С Путиным сошлись во мнении - Лукашенко экстренно готовится к худшему сценарию

Белорусский глава Александр Лукашенко продолжает предпринимать радикальные меры после того, как публично обвинил Запад в наращивании военной силы у границ Беларуси. 18 августа он привел в полную боевую готовность войска у западных границ республики, 20 августа объявил масштабные военные учения у границ Польши и Литвы, на которые согнал тысячи военных, а 22 августа приказал военным принимать жесткие меры для защиты Беларуси от "внешнего вмешательства". Как стало известно, Лукашенко дал приказ армии без предупреждения реагировать на нарушение границ на западном направлении, так как министр обороны Виктор Хренин предупредил его, что "действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Республики Беларусь силовым путем". При этом Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным сошлись во мнении, что Беларусь "травят, чтобы броситься потом на Россию". По словам Лукашенко, они планируют "разрушить этот тамплин". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Кто-то в России (я часто это вижу в средствах массовой информации) говорит: "Ах, в Беларуси, ах, в Беларуси…". Не в Беларуси — это у вас, вот здесь, на западной границе, давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении: нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", — заявил Лукашенко.

С этой целью Лукашенко отдал новый приказ армии принимать жесткие меры для защиты Беларуси от "внешнего вмешательства". При этом ни сам Лукашенко, ни руководство Минобороны Беларуси ни разу не уточнили, что же все-таки происходит у западных границ республики, что так беспокоит и их. и Путина. Однако там продолжают военные сборы. В белорусском оборонном ведомстве заявили, что мотострелки готовятся к ведению оборонительного боя — они активно отрабатывают методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

"Белорусская армия должна без предупреждения реагировать на нарушение границ на западном направлении. Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они нарушат наш государственный рубеж, мы будем реагировать без предупреждения", — подчеркнул исполняющий обязанности президента Беларуси.

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что важно готовиться к худшему сценарию, так как "политический курс Беларуси хотят сменить силовым путем".

"В первую очередь, с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от нашей государственной границы. Для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, недавно переброшенные из Германии на авиационную базу Ласк в Польше. Подлетное время к госгранице Беларуси составляет около 22 минут", — добавил Хренин вновь обвинив НАТО в подготовке к наступлению.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Тем временем в Беларуси уже третью неделю продолжаются масштабные протесты. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Уже неделю в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко дал белорусам до понедельника время для раздумий — с 24 августа он приказал закрыть все бастующие заводы и предприятия.