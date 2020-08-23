Зеленский жестко отреагировал на возмутительное решение Эрдогана против Украины

Украинский глава Владимир Зеленский отреагировал на жесткое решение Турции против Украины относительно введения дополнительного таможенного сбора на украинские товары. Во время переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись накануне, президент Украины призвал его улучшить условия доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок и отменить дополнительные пошлины, так как они негативно влияют на экспорт продукции металлургии, легкой и кондитерской промышленности. Эрдоган пообещал Зеленскому, что немедленно поручит проработать этот вопрос. О чем еще договорились Зеленский и Эрдоган, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1400 товарных позиций. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", — заявил Зеленский, потребовав исключить Украину из списка стран, в которых применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетных условий двусторонней торговли.

В ответ Эрдоган пообещал, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики.

Президенты Турции и Украины также обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая является важной составляющей украинского-турецкой стратегического партнерства и имеет значительный потенциал. Они выразили надежду, что уже до конца 2020 года Киев и Анкара заключат двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Также Зеленский и Эрдоган обсудили ход выполнения предыдущих договоренностей по реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительства автомобильных дорог в Украине, а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из оккупированного Крыма.

В ходе переговоров Зеленский поблагодарил Эрдогана за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также при содействии освобождению украинских граждан, в частности крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Важно отметить, что переговоры Зеленского и Эрдогана состоялись по инициативе турецкой стороны. Президент Турции позвонил украинскому лидеру, чтобы поздравить Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости и отметил, что рад активизации двусторонних контактов, которая происходит несмотря на эпидемическую ситуацию. Эрдоган также поздравил Зеленского с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Турции приняли жесткое решение против Украины — с 20 августа Анкара ввела дополнительный таможенный сбор в размере 15-20% на 115 видов украинских товаров, из-за чего их экспорт будет фактически заблокирован. Украина из-за этого потеряет около 15 млн долларов в год.