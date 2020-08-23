ПСЖ - Бавария: где и когда смотреть финальный матч Лиги чемпионов

23 августа в Лиссабоне на футбольном стадионе Эштадиу да Луж состоится решающий матч финала Лиги чемпионов 2019-2020, победитель которого получит трофей самого престижного европейского клубного футбольного турнира. На поле встретятся французский клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ) и немецкая Бавария. Трансляция финального матча Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени, смотреть решающий матч ПСЖ-Бавария можно на телеканале "Футбол 1", который будет проводить онлайн-трансляцию, пердает ONLINE.UA.

Ориентировочно, в составе ПСЖ будут играть: Рико, Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Эррера, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Баварию в финале Лиги чемпионов будут защищать: Нойер, Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецка, Тьяго, Перишич, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

Как известно, ПСЖ впервые вышел в финал турнира и попытается стать вторым французским клубом, завоевавшим главный еврокубок. Ранее лишь "Олимпику" удалось побеждать в Кубке европейских чемпионов — это произошло в 1993 году.

Немецкая "Бавария" может выиграть трофей в шестой раз. При этом эта команда выиграла 21 предыдущий поединок подряд во всех турнирах.

По прогнозу букмекеров, Бавария является фаворитом финального матча ЛЧ — коэффициент на ее победу равен 2,05. Победа ПСЖ оценивается в 3,20, ничья в основное время — в 4,00.

Важно отметить, что победитель Лиги чемпионов, который определится по результатам матча ПСЖ-Бавария, сыграет с победителем Лиги Европы Севильей в матче за Суперкубок УЕФА. Этот матч состоится в Будапеште 24 сентября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Севилья выиграла Лигу Европы в матче с Интером.