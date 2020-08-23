Уже 23 августа - Зеленский приготовил украинсим военным неожиданный сюрприз

Украинский глава Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины на военном аэродроме в Василькове Киевской области. Во время мероприятия он передал ВСУ сертификат на 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Новейшее вооружение и техника армия получит уже 23 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образцы вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-62 , новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", — уточнил Зеленский, подчеркнув, что переоснащение украинской армии, принятия новых боевых систем и приведения органов военного управления к стандартам НАТО, является обязанностью.

Во время торжественной церемонии Зеленский также вручил орден "Золотая Звезда" сестре погибшего сержанта Сергея Михальчука, который был удостоен звания Героя Украины посмертно за то, что во время артобстрела на Донбассе прикрыл собой боевого собрата и спас его ценой собственной жизни. Глава государства также вручил боевые знамена и ленты к ним командирам частей, которые получили почетные наименования за боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и учитывая образцовое выполнение поставленных задач личным составом.

"Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей. Как в прошлом, так и нашего времени. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины. К большому сожалению — посмертно", — добавил Зеленский.

Как известно, в церемонии поднятия Государственного флага Украины, также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, народные депутаты и другие.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский обратился ко всем украинцам в День Государственного флага и пообещал, что он обязательно будет развеваться над всеми городами Украины, в том числе и в оккупированных Крыму и Донбассе.