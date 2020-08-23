Поступило предложение - Разумков сделал важное заявление относительно ОРДЛО

Предложение члена команды украинского лидера Владимира Зеленского и главы делегации в ТКГ от официального Киева Леонида Кравчука об изменении поставления о проведении местных выборов в Украине, в том числе и ОРДЛО, поступило на рассмотрение Верховной Рады 21 августа. Его рассмотрят депутаты, но после детального обсуждения в комитетах. Об этом сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков 23 августана брифинге журналистам. Председатель парламента при этом не уверен, что нардепы поддержат идею Кравчука, который согласился с требованиями команды российского президента Владимира Путина и поддерживаемых ним боевиков ОРДЛО. Разумков считает, что помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я скажу свою позицию, которую я слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников: выборы — это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное — выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан", — заявил Разумков.

Спикер Верховной Рады напомнил, что аналогичной позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, который не видит возможности провести выборы на временно оккупированных территориях, пока там находятся российские войска и контролируемые Кремлем боевики. Разумков подчеркнул, что пока не может говорить о позиции профильного комитета по этому поводу, но сам он не понимает, как можно провести выборы в ОРДЛО.

"В любом случае Верховная Рада будет действовать в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях", — уверил Разумков.

Председатель парламента добавил, что ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады состоится 25 августа по требованию Зеленского. На повестке дня вопрос повышения минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Также парламент рассмотрит вопрос по так называемым портфельным гарантиям, и другие четыре вопроса — это ратификации, предложенные президентом и Кабинетом министров.

Как известно, следующая сессия парламента начнется 1 сентября. Ключевым вопрос на ней будет госбюджет Украины на 2021 год — до 15 сентября, как Кабинет министров уже должен подать проект бюджета в Верховную Раду. Разумков надеется, что парламентарии усердно поработают и примут его вовремя , а не как в прошлом году "под елку". Еще одним важным вопросом грядущей сессии станут местные выборы, которые запланированы в Украине на 25 октября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского согласилась с предложениями России по Донбассу, в связи с чем Кравчук направил в парламент соответствующее предложение.