Приказ уже подписан - глава Минобороны принял крайне важное решение

Глава Минобороны Андрей Таран обратился к украинцам с важной новостью — он сообщил, что крылатые ракеты "Нептун" поступают на вооружение ВСУ. Соответстующий указ Таран подписал 23 августа. Это стало возможным после финальных испытаний отечественного ракетного комплекса, на которых он продемонстрировал, что способен мощно поражать наземные и морские цели на расстоянии до 300 км. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

"Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принято береговой ракетный комплекс 360МЦ «Нептун». Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал Министр обороны Украины Андрей Таран. Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу", — сообщили в Минобороны.

Как известно, комплекс крылатых ракет "Нептун" создали конструкторы Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Крылатая ракета способна поражать наземные и морские цели, а главное ее назначение уничтожения кораблей противника. Дальность ее полета составляет до 300 км со скоростью около 1000 км/ч . Масса ракеты — 870 кг, масса боевой части -150 кг. Как утверждают разработчики, одной крылатой ракеты "Нептун" вполне достаточно для потопления корабля тоннажем до 5 тысяч тонн.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские крылатые ракеты напугали Россию в Черном море. Во время финальных испытаний на полигоне "Алибей" в Одесской области крылатая ракета уже с боевой частью мощно поразила цель в Черном море, которая находилась на расстоянии около 80 км от берега. Во время испытаний до предела закрытого во время стрельб сектора акватории подошли корабли Черноморского флота РФ, которые пытались средствами радиоэлектронной борьбы подавить управления и наведения крылатой ракеты. Но им это не удалось, так как "Нептун" практически незаметен для вражеских радаров.