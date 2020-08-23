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Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом - ее состояние тяжелое

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Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом - ее состояние тяжелое Юлія Тимошенко захворіла коронавірусом (фото — facebook.com/YuliaTymoshenko)

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заболела коронавирусом — тест на COVID-19 показал положительный результат. Состояние Тимошенко оценивается как тяжелое. У нее сейчас наблюдается высокая температура тела до 39 градусов. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Батькивщина Марина Сорока, передает ONLINE.UA.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", — сообщила Сорока последние новости о состоянии здоровья Тимошенко.

В СМИ также появилась информация, что кроме Юлии Тимошенко коронавирус диагностировали и у членов ее семьи — дочери Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина. Где проходит лечение Тимошенко, пока неизвестно.

Как известно, коронавирусом переболели уже многие украинские политики. Среди них: нардеп от группы Доверие Сергей Шахов, народный депутат Вадим Новинский, бывшая депутатка от Слуги народа Анна Скороход и другие парламентарии. Covid-19 также перенесла первая леди Украины Елена Зеленская.

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине ежедневно стремительно растет — в воскресенье, 22 августа, зафиксировали 1987 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 104958 человек, из них 2271 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что семилетний сын Кирилл Зеленского перенес коронавирусную инфекцию. Мальчик заболел именно тогда, когда заболела жена президента Елена. Известно, что сын Зеленского лечился от коронавируса в больнице.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Юлия Тимошенко, коронавірус, пандемия, Украина, стан здоровья, последние новости о коронавирусе
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Обновлено:13:11, 23.08.2020

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