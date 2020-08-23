Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом - ее состояние тяжелое

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заболела коронавирусом — тест на
"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны
Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", — сообщила Сорока последние новости о состоянии здоровья Тимошенко.
В СМИ также появилась информация, что кроме Юлии Тимошенко коронавирус диагностировали и у членов ее семьи — дочери Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина. Где проходит лечение Тимошенко, пока неизвестно.
Как известно, коронавирусом переболели уже многие украинские политики. Среди них: нардеп от группы Доверие Сергей Шахов, народный депутат Вадим Новинский, бывшая депутатка от Слуги народа Анна Скороход и другие парламентарии.
Напомним, количество больных коронавирусом в Украине ежедневно стремительно растет — в воскресенье, 22 августа, зафиксировали 1987 новых случаев заражения. Общее количество больных
Ранее ONLINE.UA сообщал, что семилетний сын Кирилл Зеленского перенес коронавирусную инфекцию. Мальчик заболел именно тогда, когда заболела жена президента Елена. Известно, что сын Зеленского лечился от коронавируса в больнице.