Зеленский наконец определился с позицией по Донбассу - что он решил

Команда российского главы Владимира Путина не оставляет попыток заблокировать переговоры по Донбассу, выйти из переговорного процесса и посадить за стол переговоров с официальным Киевом боевиков ОРДЛО. Каждые переговоры с официальным Киевлм представители Кремля пытаются сорвать, выдвигая все новые ультиматумы. Но украинский глава Владимир Зеленский уверил украинцев, что будет добиваться мира на Донбассе только на условиях Украины. С таким заявлением он выступил на Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы — там Украина" 23 августа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

Зеленский считает, что Украина уже движется к миру, что подтверждает ситуация на Донбассе, где уже 28 дней нет боевых потерь.

"Нам нужен мир только на условиях Украины. Мы все прекрасно понимаем, что когда он наступит, это не значит, что сильная и боеспособная армия нам больше будет не нужна. Все наоборот. Только современное и мощное войско будет нашим гарантом мира", — заявил Зеленский.

С таким обращением Зеленский выступил после того, как команда президента РФ Владимира Путина снова пыталась сорвать переговоры по Донбассу 19 августа. В ходе заседания ТКГ, в котором впервые принимал участие первый президент Украины Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин, команда украинского президента Владимира Зеленского согласилась с некоторыми предложениями России относительно разминирования и новых участков разведения сил и средств. Кроме того, экономическая группа ТКГ по Донбассу решила, что украинское предприятие по водообеспечения будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории. Гуманитарная рабочая группа достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Важно отметить, что ситуация на Донбассе хоть и контролируется, как утверждают власти и командование ООС, боевики ОРДЛО регулярно нарушают режим тишины. Сегодня, 23 августа, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а накануне был зафиксирован один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что предложение члена команды украинского лидера Владимира Зеленского и главы делегации в ТКГ от официального Киева Леонида Кравчука об изменении поставления о проведении местных выборов в Украине, в том числе и ОРДЛО, уже поступило на рассмотрение Верховной Рады. Его рассмотрят депутаты, но после детального обсуждения в комитетах.