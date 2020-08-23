К Земле несется астероид 2018 VP1 - к чему готовиться

Астрономы из NASA сообщили населению планеты интересную космическую новость — они официально сообщили о том, что 2 ноября к Земле приблизится астероид 2018 VP1. Этот астероид имеет небольшие размеры — около 2-4 метров, а его возможное столкновение с Землей полностью исключено, хоть он и относится к опасному классу Апполон (группы околоземных небесных тел, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны). Об этом сообщает информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт NASA.

Как известно, 2018 VP1 обращается вокруг Солнца каждые 731 день, приближаясь на 0,91 астрономическую единицу и удаляясь на 2,27 астрономических единиц от Солнца. Судя по яркости и способу отражения света, VP1 2018 является маленьким астероидом сопоставимым по размеру с автобусом.

По прогнозу NASA, астероид 2018 VP1 2 ноября приблизится к Земле на минимальное расстояние около 419 тысяч километров — это произойдет в 18:33 по киевскому времени. Вероятность вхождения космического тела в атмосферу Земли оценивается в 0,41%, а это 1 шанс из 240.

Напомним, несколько дней назад в космосе произошло более яркое событие — мимо Земли на рекордном близком расстоянии от планеты пролетел астероид размером с минивэн. Что самое интересное, приближение к Земле космического тела прозевали ученые. Они обнаружили астероид только после точки набольшего сближения. Астрономы после произошедшего поспешили оправдаться и успокоить население планеты. Они уверяют, что даже если бы этот миниатюрный астероид был на траектории столкновения, он, вероятно, превратился бы в огненный шар и распался бы в атмосфере. По утверждению ученых, только некоторые из подобных объектов обнаруживаются за несколько часов до столкновения с Землей, и их чрезвычайно трудно увидеть, пока они не приблизятся к планете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в космосе появился новый загадочный объект, который поставил астрономов в тупик. Его обнаружили с помощью детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo, которые уловили новый сигнал, указывающий на далекое слияние черной дыры с объектом неясной природы.