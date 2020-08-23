Германия пошла на политический трюк - как Меркель перехитрила Путина

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике от отравления, власти Германии официально признали гостем канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В Берлине отметили, что для германской стороны не имеет значения, что российский политик не является государственным деятелем. Официальным гостем Меркель Навальный признан для того, чтобы была возможность предоставить оппозиционеру "лучшую защиту из всех возможных" — у палаты Навального и у здания клиники германская полиция уже установила круглосуточное дежурство. Важно отметить, что Меркель решила прибегнуть к политическому трюку, чтобы добиться разрешения на выезд Алексея Навального в Германию. Чтобы избежать впечатления вмешательства в дела России, она не стала спрашивать Путина напрямую о возможной транспортировке политика, а доверила эту миссию президенту Финляндии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bild.

Источник отмечает, что Меркель доверила посредническую роль президенту Финляндии Саули Ниинисте, чтобы не раздражать Путина и не создавать впечатления вмешательства во внутренние дела России. При этом Ниинисте, по просьбе Меркель, позвонил Путину и спросил о том, возможно ли перевезти Навального в Германию. Российский президент якобы заверил, что для этого нет политических препятствий, хотя в Кремле сообщали, что главы России и Финляндии только обсудили "оказание медицинской помощи" оппозиционеру.

23 августа на немецком телеканале ZDF со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщили, что официальное признание Навального гостем Меркель и установление круглосуточного дежурства у клиники с Навальным, может рассматриваться как политическое заявление Берлина в адрес Москвы.

Как известно, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверена, что политика умышленно отравили.

Точный диагноз Навального до сих пор неизвестен. Главврач омской больницы ранее заявлял, что есть пять предполагаемых диагнозов, которые проверяют все подключенные к лечению оппозиционера специалисты. Позже медики заявили, что у них есть "практически полный диагноз" и что он доведен до сведения жены Навального Юлии и его брата Олега. Что это за диагноз, они не сказали, но уточнили, что проблемы со здоровьем у Навального возникли якобы из-за "нарушения углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин неожиданно для всех выполнил решение ЕСПЧ и разрешил выезд Навального на лечение в Германию. Накануне оппозиционера доставили в берлинскую клинику "Шарите".