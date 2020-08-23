Иран сделал шокирующее заявление о сбитом украинском самолете - что стало известно

Уже восьмой месяц продолжается расследования катастрофы украинского самолета МАУ, который сбили ракетами иранские военные после взлета из аэропорта в Тегеране. В настоящее время к расследованию привклекли французских экспертов, которые изучают данные с черных ящиков авиалайнера. Глава организации гражданской авиации Ирана Торадж Дехкани 23 августа наконец раскрыл некоторые подробности о катасрофе, которые стали известны после расшифровки самописцев. Как оказалось, после попадания первой ракеты самолет продолжал лететь, так как его двигатели не отказали, а экипаж пытался урегулировать нештатную ситуацию. Украинский самолет, на борту которого погибли 176 человек из семи стран мира, потерпел крушение только после попадания второй ракеты — это произошло через 25 секунд после первого ракетного удара. Новые шокирующие данные о сбитом в Иране украинском самолете сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Tasnim.

"Черный ящик записал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва первой ракеты. Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом. Первый ракетный взрыв нанес самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты все еще пытались контролировать полет", — рассказал Дехкани.

Он уточнил, что самописец прекратил запись полетных данных в 06:14 утра 8 января 2020 года из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. После первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд. Дехкани уверил, что эта информация должна войти в итоговый доклад Тегерана о катастрофе МАУ.

Напомним, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, сбили в ночь на 8 января вскоре после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Как известно, среди жертв катастрофы были граждане 7 государств. Недавно министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами в ответ на запрос бывшего иранского законодателя Махмуда Садеки заявил, что в авиакатастрофе украинского самолета МАУ виновен оператор ракетной системы. Он "без разрешения" выпустил две боевые ракеты по пассажирскому самолету, поэтому является единственным виновным в трагедии.

Как известно, в июле Иран отправил в Париж "черные ящики" со сбитого в январе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ. На данный момент известно, что бортовые самописцы успешно прочитаны и расшифрованы — стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства. Следующий раунд переговоров с Ираном в отношении расследования авиакатастрофы рейса Тегеран-Киев, запланирован на октябрь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина добиватся справедливого расследования катастрофы МАУ в Иране. В команде Зеленского уверили, что официальный Киев и родственники погибших людей не согласятся на деньги в обмен на правду.