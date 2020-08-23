Лукашенко пошел на радикальные меры против белорусов - что происходит в Минске прямо сейчас

Белорусский глава Александр Лукашенко решил пойти на радикальные меры против белорусов — он приказал главе Минобороны подавить протесты с помощью армии. Для этого в центр Минска, где проходят митинги, стянули военных и технику, а памятник "Минск — город-герой" обнесли колючей проволокой. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин мгновенно отреагировал на приказ Лукашенко. Он записал видеообращение к белорусам, которых предупредил, что все нарушившие "порядок и спокойствие" теперь будут "иметь дело уже не с милицией, а с армией". Важно отметить, что глава Минобороны докускает применение военными оружия против протестующих, после чего, по его мнению, в стране начнется гражданская война. Что прямо сейчас происходит в Беларуси, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу белорусского Минобороны.

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту. Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", — предупредил Хренин белорусов.

При этом глава Минобороны уже стянул в центр Минска, где 23 августа проходит Марш новой Беларуси против режима Лукашенко, десятки единиц военной техники, автозаков и другой спецтехники силовиков для подавления протестов. Несмотря на это, на акцию вышли десятки тысяч белорусов — они продолжают требовать отставки Лукашенко, наказания для силовиков, избивавших и пытавших мирных демонстрантов, а также проведения новых выборов президента.

Важно отметить, что еще накануне Лукашенко привел в боевую гоовность всю армию страны и приказал военным принимать жесткие меры для защиты Беларуси от "внешнего вмешательства". Он потребовал, чтобы военные действовали без предупреждения, если будут нарушены западные границы Беларуси.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Тем временем в Беларуси уже третью неделю продолжаются масштабные протесты. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Уже неделю в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко дал белорусам два дня на раздумья, предупредив, что если они продолжат забостовку, то уже с 24 августа заводы и предприятия будут закрыты.