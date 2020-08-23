Не будем превращать Беларусь во вторую Украину - в ЕС ошеломили громким заявлением

Мировые лидеры бдительно следят за ситуацией в Беларуси, где возникли массовые протесты после выборов президента. Многие страны ЕС не признают результаты голосования, согласно которым по официальным данным ЦИК РБ победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Евросоюз считает выборы нечестными и сфальсифицированными, как и тысячи белорусов, которые уже третью неделю выходят на масштабные митинги, добиваясь отставки Лукашенко. С каждым днем ситуация там обостряется — Лукашенко уже привел армию в полную боевую готовность и пригрозил военным ответом не только странам ЕС, которых обвиняет "во внешнем воздействии", но и белорусам. Оценил все происходящее в Беларуси высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Он пояснил, чем ситуация в Беларуси отличается от украинской, а также уверил, что Брюссель не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Об этом Боррель заявил в интервью испанскому изданию El Pais, передает ONLINE.UA.

"Ситуация в Беларуси несравнима с Украиной. Белорусы сейчас не спорят, мама или папа. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На демонстрациях нет европейских флагов. И ЕС тоже не собирается превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны продвигать политическую реформу, но не выступать в качестве искажающего фактора, как нас могли бы воспринимать с российской стороны. Эта напряженность между Европой и Россией закончилась перестрелкой, насилием и распадом украинской территории, который продолжается до сих пор. Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Европейского Союза и которые мы поэтому будем поддерживать", — пояснил Боррель на что готов пойти ЕС, чтобы заставить Лукашенко уйти в отставку мирным путем.

Представитель ЕС уверил, что Брюссель заинтересован прежде всего в том, чтобы белорусы могли жить в режиме политических свобод и иметь хорошие отношения со всеми соседями. Однако у ЕС, по его словам, "нет волшебных жезлов", нос есть финансовые ресурсы. Боррель напомнил, что Евросоюз мвыделил 50 миллионов евро, чтобы помочь белорусскому обществу добиться восстановления свободы и демократии в своей стране.

"У нас есть политическое влияние, но Беларусь не должна быть второй Украиной. Мы не признаем Лукашенко законным президентом. Мы также не признаем Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность. Цель состоит в том, чтобы белорусы имели возможность свободно выражать свои мысли. Так решил Европейский совет", — пояснил позицию ЕС Боррель.

Как известно, в том, что белорусы наконец захотели свободы и демократии, Лукашенко обвиняет Европу. Он убежден, что протестными акциями "руководят кукловоды из-за границы" и даже нашел в этой ситуации "украинский след". В связи с этим президент Беларуси обратился российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Беларусь обратилась с неожиданной просьбой к Евросоюзу. Министерство иностранных дел Беларуси начало просить власти Европейского Союза не вводить санкции против страны "в трудное время" и дать ей "пройти этап взросления".