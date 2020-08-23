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Штраф за модные номера - украинским водителям сделали важное предупреждение

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Штраф за модные номера - украинским водителям сделали важное предупреждение Фото: pxhere.com

В Украине вошли в моду ЗD номерные знаки для автомобилей, которые не соответствуют требованиям ДСТУ — это прописано в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия". В патрульной полиции призвали украинских владельцев транспортных средств отказаться от модных номеров, предупредив, что за их использование предусмотрены штрафы. Почему ЗD номерные знаки нарушают правила дорожного движения и какой штраф предусмотрен за их использование, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает ONLINE.UA.

"Относительно Правил дорожного движения. В соответствии с пунктом 2.9 «в», водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов. Такую же норму содержит и КоАП, где предусмотрено и ответственность (ч.6 ст. 121 КУоАП)", — пояснил представитель патрульной полиции.

Он добавил, что водителям за модные номера, которые не отвечают требования, грозит штраф в размере 170 гривен. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличивается до 255 гривен или же водителя отправляют на общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Как известно, в Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости на дорогах по инициативе МВД. Водителей хотят наказывать на нарушение правил дорожного движения, как в Швейцарии или Финляндии, где сумма штрафа устанавливается в зависимости от дохода. В частности, за превышение скорости более, чем на 50 км/ч, хотят поднять штрафы до 3400 гривен — сегодня за такое нарушение украинские водители выплачивают штраф в размере 510 гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине подняли штрафы для водителей за пьяное вождение до 17-34 тысяч грн. Если же нарушитель повторно будет пойман за рулем пьяным, размер штрафа составит 51 тысяч грн. Помимо финансового наказания, у водителя отберут права сроком на три года.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, водители, штрафы, полиция, ЗD номерные знаки, ПДД
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Обновлено:17:11, 23.08.2020

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