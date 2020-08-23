Зеленский внезапно собрал всех президентов Украины - известна причина

23 августа украинский глава Владимир Зеленский собрал всех президентов Украины, кроме беглого Виктора Януковича, чтобы вместе осознать, какую они страну построили. Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Петр Порошенко приняли участие в "линейке чести и памяти", которая проходила на военном аэродроме в Василькове Киевской области, где был поднят государственный флаг. Зеленский уверен, что именно День Государственного флага и День независимости Украины являются лучшими днями для настоящего единения сильных духом, когда нет места традиционной конфликтной политике. Своими эмоциями от встречи с бывшими президентами Украины Зеленский поделился с украинцами на своей странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Сегодня рядом со мной на "линейке чести и памяти" стояли также все президенты Украины, которых я пригласил. Стояли для того, по моему мнению, чтобы вместе осознать, какую страну мы построили. Не сомневаюсь, что каждый из нас, из президентов, наверное, по-своему ценит и любит свою страну. Ценит то, что он сам сделал для нее. Понимает, что хочет сделать следующий Президент. И где-то в сердце чувствует, что каждый из нас никогда не позволит разорвать ее ради сиюминутных политических целей", — считает Зеленский.

Действующий президент убежден, что День независимости и День государственного флага являются "днями сильных" и для граждан страны, которых призвал осознать простую истину, что Украина — сильная страна, а украинцы — сильный народ.

"Это и есть те самые «дни сильных», когда нужно просто встать рядом и открыто посмотреть вокруг. Чтобы осознать наконец простую истину: мы действительно сильная нация, сильная страна, сильный народ. Который точно уже доказал миру все это. И какой точно имеет право...", — подытожил Зеленский.

Как известно, праздник — День Государственного флага — начали праздновать в Украине с 2004 года. Дату праздника выбрали не случайно. Именно 23 августа 1991 года группа депутатов впервые внесла национальный флаг Украины в сессионный зал Верховной Рады. Теперь он хранится в музее Верховной Рады. Традиционно в этот день во многих населенных пунктах Украины проходят торжественные церемонии поднятия национального флага. Проводят и другие мероприятия, например, парад вышиванок.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский поздравил украинцев с праздником и пообещал, что украинский флаг обязательно будет развеваться над оккупированными Донбассом и Крымом.