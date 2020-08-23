У Лукашенко отличились новым скандальным выпадом против Зеленского

Команда исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко цинично реагирует на каждое заявление европейских лидеров, которые жестко реагируют на массовые протесты и критикуют действия официального Минска. На этот раз в белорусском МИД обратили внимание на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который в недавнем интервью европейскому изданию посоветовал Лукашенко провести новые выборы в Беларуси, чтобы успокоить народ. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз мгновенно отреагировал на совет Зеленского. Он упрекнул украинского лидера в том, что он дает "заезженные советы", а не выражает реальную поддержку и понимание белорусским властям. Глаз заявил, что у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, чем протесты в Беларуси, которыми нужно ежедневно заниматься внутри своей страны, а не раздавать советы соседям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Знаете, Украина — братская для нас страна и украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", — ответил Глаз на совет Зеленского.

Дипломат добавил, что новейшая история Украины показывает, что опыта в некоторых вопросах стране не занимать, но "результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности".

"У украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", — заявил Глаз.

На такой скандальный выпад против Украины и украинского руководства в официальном Минске пошли не в первый раз. Ранее Лукашенко уже обвинял официальный Киев в том, что ему "приказывают" провести новые выборы в Беларуси. На что возмутился Зеленский, который считает, что Лукашенко публично пренебрегает дружественными отношениями с официальным Киевом и сознательно идет на провокацию, доказывая, что для него уже ничего не стоит историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей.

Как известно, ранее Зеленский заявил, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые президентские выборы, чтобы урегулировать политический кризис в стране. Он считает, что если Лукашенко уверен в себе и в своей победе, то нет лучшего способа вернуть спокойствие в страну, назначив через месяц выборы и пригласив на них международных наблюдателей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ЕС ошеломили громким заявлением — высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель уверил, что Брюссель не будет превращать Беларусь во вторую Украину.