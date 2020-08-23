Человечество исчерпало запас природных ресурсов на 2020 год - что будет дальше

Накануне человечество полносью исчерпало запас природных ресурсов на 2020 года, в связи с чем уже с 23 августа живет в экологический долг. Именно сегодня наступил День экологического долга, когда количество использованных человеком ресурсов — вода, чистый воздух, почва — с начала года превышает тот объем, который Земля способна воспроизвести за 365 дней. Важно отметить, что в 2020 году природные ресурсы планеты закончились почти на месяц позже по сравнению с прошлым годом. Природе удалось дольше продержаться от человеческой деятельности благодаря пандемии коронавируса — на 14,5% уменьшились выбросы углерода, на 8,4% сократились лесозаготовки. Теперь же до конца года человечество будет только увеличивать экологический дефицит, который наблюдается уже более полувека. Об этом говорится в ежегодном отчете международной организации Global Footprint Network, передает ONLINE.UA.

В отчете экологов говорится, что люди сегодня используют природу в 1,6 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Такое экологическое расточительство приводит к исчезновению лесов, эрозии почвы, потери биологического разнообразия и увеличению содержания диоксида углерода в атмосфере, чтот ведет к климатическим изменениям с необратимыми последствиями.

Как известно, глобальный перерасход экологического капитала начался в начале 1970-х годов. Сейчас совокупный экологический долг равен 18 земным годам — именно столько времени потребуется полного восстановления нашей планеты, чтобы компенсировать ущерб от чрезмерного использования природных ресурсов, если, конечно же, природными ресурсами не будут пользоваться люди. Поэтому эксперты призывают минимизировать и сокращать вредоносную деятельность, которая губит природу. Они утверждают, что существуют возможности, которые позволят жить в рамках "экологического бюджета" нашей планеты.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Международном энергетическом агенстве предупреждали весь мир о том, что осталось шесть месяцев 2020 года, чтобы предотвратить глобальную климатическую катастрофу, которая будет губительной для всего живого на планете. Речь идет о снижении уровня вредных выбросов в атмосферу, в частности углерода, который больше всего вредит экологии планеты.