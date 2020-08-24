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Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 24 августа

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Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 24 августа Коронавірус в Україні — останні новини 24 серпня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами — в понедельник, 24 августа, зафиксировали 1799 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 106757 человек, из них 2293 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 52524 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 24 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

  • Винницкая область — 3624 случая;
  • Волынская область — 5147 случаев;
  • Днепропетровская область — 2005 случаев;
  • Донецкая область — 1237 случаев;
  • Житомирская область — 2864 случая;
  • Закарпатская область — 7026 случаев;
  • Запорожская область — 1377 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 7975 случаев;
  • Кировоградская область — 768 случаев;
  • г. Киев — 12023 случаи;
  • Киевская область — 5025 случаев;
  • Львовская область — 13 253 случая;
  • Луганская область — 244 случая;
  • Николаевская область — 997 случаев;
  • Одесская область — 6054 случая;
  • Полтавская область — 663 случая;
  • Ровенская область — 8559 случаев;
  • Сумская область — 1187 случаев;
  • Тернопольская область — 4765 случаев;
  • Харьковская область — 7634 случая;
  • Херсонская область — 336 случаев;
  • Хмельницкая область — 2010 случаев;
  • Черновицкая область — 9167 случаев;
  • Черкасская область — 1297 случаев;
  • Черниговская область — 1520 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 24 августа заболели уже почти 23,6 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 250 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день число заболевших превышает 956 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 28 месте. За минувшие сутки Украина оказалась на 3 месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 812 тысяч людей, вылечились – 16 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 24 августа (1)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 24 августа (2)

По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 14 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 24 августа, карантин усиливают:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 24 августа (3)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что медики выявили причину повторного заражения коронавирусом. Оказывается, при слабом иммунитете при первом заражении у людей не вырабатываются главные защитные В-клетки — долгоживущие антитела, обладающие продолжительной иммунной памятью. В результате этого, человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может заболеть во второй раз в любой момент.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, эпидемия, Украина, количество больных, Минздрав, статистика 24 августа, статистика по областям, последние новости о коронавирусе
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Обновлено:09:11, 24.08.2020

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