Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 24 августа

Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами — в понедельник, 24 августа, зафиксировали 1799 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 106757 человек, из них 2293 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 52524 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 24 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 3624 случая;

Волынская область — 5147 случаев;

Днепропетровская область — 2005 случаев;

Донецкая область — 1237 случаев;

Житомирская область — 2864 случая;

Закарпатская область — 7026 случаев;

Запорожская область — 1377 случаев;

Ивано-Франковская область — 7975 случаев;

Кировоградская область — 768 случаев;

г. Киев — 12023 случаи;

Киевская область — 5025 случаев;

Львовская область — 13 253 случая;

Луганская область — 244 случая;

Николаевская область — 997 случаев;

Одесская область — 6054 случая;

Полтавская область — 663 случая;

Ровенская область — 8559 случаев;

Сумская область — 1187 случаев;

Тернопольская область — 4765 случаев;

Харьковская область — 7634 случая;

Херсонская область — 336 случаев;

Хмельницкая область — 2010 случаев;

Черновицкая область — 9167 случаев;

Черкасская область — 1297 случаев;

Черниговская область — 1520 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 24 августа заболели уже почти 23,6 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 250 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 956 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 28 месте. За минувшие сутки Украина оказалась на 3 месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19 .

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 812 тысяч людей, вылечились – 16 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 14 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 24 августа, карантин усиливают:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что медики выявили причину повторного заражения коронавирусом. Оказывается, при слабом иммунитете при первом заражении у людей не вырабатываются главные защитные В-клетки — долгоживущие антитела, обладающие продолжительной иммунной памятью. В результате этого, человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может заболеть во второй раз в любой момент.