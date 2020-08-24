Украине есть чем удивить мир - к Зеленскому внезапно обратились мировые лидеры

В понедельник, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. По случаю праздника к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и украинцам обратились мировые лидеры. Свои поздравления направили президент США Дональд Трамп, лидер Французской Республики Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, президент Польши Анджей Дуда, президент Венгрии Янош Адер, король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, королева Великобритании Елизавета II и другие. Все они пожелали мира и процветания Украине и уверили в своей неизменной поддержке украинский народ, который сейчас живет в сложном периоде и сталкивается с серьезными вызовами. Как мировые лидеры поздравили Украину, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Я горжусь, что США предоставили более 41 миллиона долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины. США продолжают неуклонно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым", — говорится в поздравлении Трампа.

Макрон в свою очередь отметил настойчивость и открытость Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

"Эта решительная позиция, открыв путь к проведению саммита в Париже в декабре прошлого года, позволила провести ряд освобождений пленных, связанных с конфликтом, а также в последнее время принять меры по усилению режима прекращения огня. В продолжение наших последних переговоров хотел бы пожелать дальнейшего развития наших двусторонних отношений и укрепления связей дружбы и доверия между нашими странами", – подчеркнул Эммануэль Макрон.

Немецкий лидер добавил, что Германия и в дальнейшем будет действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны.

"В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины. Желаю Зеленскому и украинскому народу большой силы и мужества, чтобы поддерживать друг друга, осуществить необходимые шаги в реформах и преодолеть последствия пандемии COVID-19 ", – сказано в письме Франка-Вальтера Штайнмайера.

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга в своем поздравлении упомянула свой недавний визит в Украину.

"Хорошие доверительные отношения между нашими двумя странами позволяют нам вместе решать большие глобальные проблемы. У меня все еще есть очень хорошие воспоминания о недавнем визите в вашу страну, и я очень надеюсь сотрудничать с вами для решения упомянутых проблем. Желаю вам и народу Украины счастья, процветания и всяческих успехов в будущем", – написала Симонетта Соммаруга.

Также с национальным праздником Украину поздравили президент Италии Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

"Я очень счастлив, что Украина так высоко на повестке дня на международной арене. Нам 29 лет. Мы еще такие молодые, но уже такие опытные. Уверен, что Украине есть чем удивить мир. И мы сделаем все, чтобы Украину знали как цветущую страну счастливых людей", – отреагировал Зеленский на обращения мировых лидеров.

Напомним, в 2020 году Украина в 29-й раз отмечает День Независимости. Этот национальный праздник был учрежден в 1991 году после всеукраинского референдума. В этот день, по традиции, в Киеве проводили военные парады и другие торжественные мероприятия с участием первых лиц страны. В 2020 году из-за пандемии коронавируса проведение массовых мероприятий будет ограничено мерами безопасности,но запланировано два марша — официальное Шествие ветеранов и неофициальный Марш защитников Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский накануне собрал всех президентов Украины, чтобы в День Государственного флага и День Независимости вместе осознать, какую страну они построили.