День Независимости Украины 2020 - Google подарил украинцам праздничный дудл

24 августа украинцы ежегодно празднуют День Независимости — в 2020 году этот национальный праздник страна отмечает в 29 раз, но проходит он в условиях коронавирусного карантина. Массовые мероприятия в нашей стране сегодня запрещены, но в Киеве и регионах Украины проведут праздник по особому сценарию с традиционными возложениями цветов к памятникам исторических деятелей и церемониями вручения государственных наград за вклад в обретение Украиной независимости, развитие государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности. По случаю праздника Google подарил новый дудл украинцам — это цветок-символ в виде венка из подсолнухов и васильков, которые повторяют цвета Государственного флага Украины. Этот Doodle напомил украинцам о давних традициях выращивания национального растения страны, передает ONLINE.UA.

"В сегодняшнем дудле изображен венок, изображающий национальный цветок страны: подсолнух. Выращивание подсолнечника впервые началось на богатых почвах современной Украины в начале 19 века, отчасти благодаря полезному и универсальному маслу этого цветка. Сегодня эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных земель Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире. С Днем Независимости, Украина!", — поздравил Google украинцев с праздником.

Важно отметить, что Google и в прошлые годы дарил украинцам яркие дудлы на День Независимости. В 2019 году дудл изображал развевающийся флаг Украины в цветах ярко-синего неба и золотистых пшеничных полей.

В 2017 году на Doodle был нарисован в оттенках синего и желтого, национальных цветах Украины, призванных воссоздать золотые пшеничные поля страны и голубое небо.

В 2016 году в 25-ю годовщину Независимости Украины на дудле Google было изображено поле подсолнухов.

Напомним, полную государственную независимость Украины получила после распада СССР и проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан. Сегодня, 24 августа, по случаю праздника, в Киеве и во многих городах Украины с самого утра начались торжественные мероприятия. На Михайловской площади в Киеве президент Владимир Зеленский и его жена Елена присоединились к церемонии памяти павших защитников Украины. После этого на столичной Софийской площади Зеленский выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды. Также в Киеве пройдет Марш защитников Украины. В нем примут участие ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов. Шествие состоится от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что мировые лидеры поздравили Зеленского и украинцев с Днем Независимости 2020.