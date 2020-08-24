Это точно наступит - Зеленский обратился ко всем украинцам с мощным заявлением

24 августа Украина отмечает День Независимости. По случаю праздника украинский лидер Владимир Зеленский выступил на Софийской площади Киева и поздравил украинцев. Он обратился к каждому гражданину страны с призывом к единству. Президент уверил, что власти делают все возможное, чтобы построить страну, которая сможет давать отпор врагу, и пообещал, что все, кто без боя подарил часть украинских территорий, будут давать показания, а не проповеди о патриотизме. Полное обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости Украины 2020 можно посмотреть в видео на ONLINE.UA.

"Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно хороший. Так, перед нами стоит много новых вызовов. Но сегодня — 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней, как украинские города и села не прячут своих героев. 29 дней, как не плачут мамы. 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке: Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой", — начал свою речь Зеленский.

Он отметил, что власть делает все, чтобы оккупированные территории Украины вернулись в страну, которую они не узнают, "страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территорий, хотя ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим". Зеленский подчеркнул, что Украина не оставляет своих граждан и готова отдать тысячи других за каждого.

"Мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Для нас не имеет значения: это 131 пленный из России и ОРДЛО, 14 гражданских моряков из Ливии, 45 граждан из Уханя. И за одного украинского разведчика мы готовы отдать тысячу других. Потому что Украина своих не бросает. И я сделаю все, чтобы каждый гражданин Украины в любом уголке планеты четко знал я — украинец, а значит, мое государство меня не оставит", — уверил украинцев Зеленский.

Президент подчеркнул, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания. Он призвал всех, кто готов строить новую Украину, присоединяться, а другим — не путаться под ногами и не мешать.

"Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую крану, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба – не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", — отметил он.

Зеленский добавил, что украинцы не должны никому давать шанса посеять между ними раздор — "ни соседям, ни внутренним чужакам, тем, что обворовывали нашу маму Украину много лет, потому что никогда не считали его родной".

"Создать страну мечты мы можем только вместе. Все 25 регионов. Все мы — команда. Дрим-тим из каждой области. Это — наша сборная Украины. Где нет «кормильцев» или «дотационных», потому что каждый регион — сильный и богатый. Потому что каждый важен и незаменим. Потому что каждый — неотъемлемая часть пазла, без которой невозможен рисунок цветущей Украины. Нам повезло родиться в Украине. Мы просто еще не все и еще не до конца это поняли", — добавил президент.

В конце выступления Зеленский пояснил, почему сегодня, в День Независимости Украины, на главной площади столицы не проходит военный парад. По его мнению, танки и бронетехика должны быть на передовой, а не в мирных городах.

"Танки, бронетранспортеры — это не аттракцион. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Только так и должно быть, если мы уважаем армию. Парад украинской победы у нас должен быть в будущем. Мы должны сделать большой парад наших войск и техники, после которого ни у кого не будет желания посягнуть на нашу территорию и независимость", — сказал Зеленский.

После выступления на Софийской площади президент вручил государственные награды.

Ранее ONLINE.UA сообщал, чтот мировые лидеры поздравили Украину, украинцев и президента Владимира Зеленского с Днем Независимости 2020.