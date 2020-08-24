МИД жестко поставил на место Лукашенко за скандальный выпад против Украины

МИД Украины отреагировал на скандальный выпад команды исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, где раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за дружественные советы. В дипведомстве оправдали дерзкую реакцию Минска эмоциональной перегруженностью, но призвали белорусских дипломатов присмотреться к украинскому опыту, который показал, что прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

"Для нас Беларусь — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся дружеских отношений. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", — говорится в официальном ответе Украины на скандальную критику Лукашенко в адрес Зеленского.

Как известно, ранее Зеленский заявил, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые президентские выборы, чтобы урегулировать политический кризис в стране. Он считает, что если Лукашенко уверен в себе и в своей победе, то нет лучшего способа вернуть спокойствие в страну, назначив через месяц выборы и пригласив на них международных наблюдателей.

На что команда Лукашенко упрекнула украинского лидера в том, что он дает "заезженные советы", а не выражает реальную поддержку и понимание белорусским властям. В МИД Беларуси заявили, что у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, чем протесты в Беларуси, которыми нужно ежедневно заниматься внутри своей страны, а не раздавать советы соседям.

Тем временем в Беларуси уже третью неделю продолжаются масштабные протесты. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Уже неделю в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко решил пойти на радикальные меры против белорусов — он приказал главе Минобороны подавить протесты с помощью армии. Для этого в центр Минска, где проходят митинги, стянули военных и технику, а памятник "Минск — город-герой" обнесли колючей проволокой. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин записал видеообращение к белорусам, которых предупредил, что все нарушившие "порядок и спокойствие" теперь будут "иметь дело уже не с милицией, а с армией". Важно отметить, что глава Минобороны докускает применение военными оружия против протестующих, после чего, по его мнению, в стране начнется гражданская война.