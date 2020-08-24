Команда Путина устроила новый международный скандал - резонансные подробности

Команда президента России Владимира Путина снова устроила международный скандал. На этот раз он возник в Австрии, где российского дипломата поймали на промышленном шпионаже. Официальная Вена приняла решение выслать российского дипломата из страны до 1 сентября. В России отреагировали на возникший скандал. Там, по традиции, назвали ситуацию недоразумением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Kronen Zeitung.

В автрийском МИД уже подтвердили, что высылают российского дипломата, так как его действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

Известно, что шпионаж российского дипломата выявили с помощью гражданина Австрии, который заявил, что шпионил под его руководством. Сам дипломат показания давать отказался, воспользовавшись неприкосновенностью. Важно отметить, что Австрия впервые объявила дипломата из России персоной нон грата, хотя ранее российские дипломаты неоднократно высылались из других стран мира из-за неправомерной и преступной деятельности.

В России рассчитывают, что информация о высылке российского дипломата из Австрии — это недоразумение. Так на инцидент отреагировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор надеется, что этот международный скандал разрешится, даже вспомнил о "хороших и крепких" отношениях между Австрией и Россией. Он назвал плохой тенденцией ряд подобных инцидентов с высылкой российских сотрудников диппредставительств из европейских стран, по традиции, назвав из "антироссийской кампанией".

Напомним, несколько дней назад трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием, выслали из Словакии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации из-за попыток оправдать советскую оккупацию.