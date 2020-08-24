Нас тупо развели - крымчане бьют тревогу из-за шокирующего решения оккупантов

В оккупированном Крыму все же наступил момент, когда питьевая вода для населения практически закончилась. Оккупанты украинского полуострова уже с 24 августа ввели график подачи воды, хотя ранее "власти", который назначил Кремль, уверяли, что все проблемы с водой удастся решить. Ограничат подачу воды на первом этапе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов, где суточный отбор воды снижают до 140 тысяч кубометров, а горячее водоснабжение прекращают. Уже с 31 августа отбор воды уменьшат до 120 тысяч кубометров в сутки, а воду начнут подавать по графику, а с 7 сентября, подача воды будет снижена до 100 тысяч кубометров в сутки, ее будут подавать по часам – только утром и вечером. Крымчане в шоке от решения оккупантов. Они вспоминают, как совсем недавно российское "руководство" Крыма торжественно открывало построенный военными водовод, который якобы должен был решить водную проблему, и другие громкие обещания крымских чиновников, передает ONLINE.UA.

"Из-за засушливой погоды до критического уровня опустился уровень запасов водохранилищ. Поскольку Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются только за счет дождей и таяния снегов, для предупреждения ухудшения ситуации, принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения", – сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Жители украинского полуострова считают, что этот график подачи воды и ограничения введны навсегда, так как пока Кремль не договорится с украинскими властями, проблемы с водой не смогут решить никакие погодные условия. Они обвиняют оккупантов и российские власти в том, что они шесть лет делали все для того, чтобы вода в Крыму закончилась, так как использовали ее запасы на новостройки и мытье российских танков.

"Чисто российский способ решения проблемы – послать народ подальше, и точка; Засуха наступила внезапно. Внезапно стало понятно, что воды нет и взяться ей неоткуда. Прямо на седьмом году этой власти стало понятно; Ничего не хотят по ситуации людям рассказать? Это ведь уже явная проблема с водой, а не "вбросы ботов", как они писали. Это уже не кричать "нам вода из Украины не нужна"; Нас тупо развели, а сделать никто ничего не может. Будем как в странах третьего мира жить, без достойных ресурсов к существованию; 10 дней тому ,с шариками и оркестром,был запущен НАНОводопровод от МО РФ, якобы спасающий Симферополь от жажды. И раз -график подачи воды! Ихтамнеты последнюю себе воду забирают,танки мыть? Или как это?; С водой в Крыму все хорошо. Ее нет. О чем нам вещали говорящие головы буквально несколько месяцев назад. Ничего, кроме правды, да?; И как долго они собираются измываться над всеми нами? Воды в избытке в виде осадков не предвидится. Для глобального решения вопроса нужны годы... Сколько терпеть эти издевательства...; Где, наконец, этот "единственный и уникальный" шайтан-самолет за 25 миллионов, который будет летать и дождь вызывать?!!; У меня только один, по сути, риторический вопрос к властям – вам не стыдно??? С 2014 года стало понятно, что проблема с водой в Крыму будет нарастать день ото дня. И вами не сделано НИЧЕГО! И даже больше – вредительство; Я в шоке… А что будет дальше???; Как наладить водоснабжение? Первое, это деоккупация. Второе, репарации всем пострадавшим от агресии. Ну и третье — Гаага", — массово комментируют крымчане решение оккупантов ограничить подачу воды.

Напомним, 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020 года ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. Кроме того, отмечается, что Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Как известно, войска РФ продолжают готовиться к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020", на которые в оккупированный Крым съедутся тысячи российских военных. Иностранные и украинские аналитики предупреждают, что оккупанты под прикрытием учений могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Очередным доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина, который неожиданно для всех объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине внезапно изменили позицию по Крыму. В Кабмине допускают, что водоснабжение возобновят, если в Крыму возникнет гуманитарная катастрофа.