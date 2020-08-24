Лукашенко с автоматом и ударные вертолеты - что происходит в Беларуси прямо сейчас

В понедельник, 24 августа, в Беларуси продолжатся массовые протесты — тысячи людей выходят на митинги, чтобы добиться отмены итогов выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправки старого руководства в отставку и проведения новых выборов, а также привлечения к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко противостоит белорусам всеми силами — на вертолете он облетает районы Минска, где проходят протесты, а затем дает указания оцеплению ОМОНа, правда, делает это с автоматом в руках. И все это после того, как он пригрозил митингующим армией, которой приказал жестко реагировать на любые беспорядки без предупреждения. Что происходит в Беларуси 24 августа, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на местные СМИ и пресс-службу Минобороны Украины.

В сети появилось несколько видео, как Лукашенко с автоматом в руках наблюдает за протестами, отмечая, что при появлении вертолета с ним протестующие "разбежались как крысы". И это при том, что на главной площади Минска соралось более 100 тысяч человек. Белорусы считают, что появление Лукашенко с автоматом соответствует заявлению министра обороны Хренина о возможности использования армии против протестующих, а ее функции, в отличие от полиции, не предотвращать беспорядки, а уничтожать врага.

Эти видео с Лукашенко уже, в частности, прокомментировал госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон. Он призвал Лукашенко, который уже идет на народ в бронежелете и с автоматом в руках, отказаться от репрессий в отношении протестующих. Он назвал действия Лукашенко "странной и пугающей постановкой".

Тем временем, Министерство обороны Беларуси сообщило о "попытке нарушения воздушного пространства" со стороны Литвы. речь идет о композиции из воздушных шариков, которые прилетели якобы с литовской территории. На их "перехват" были запущены ударные вертолеты Ми-24 .

"Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", — сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Также 24 августа сотрудники ОМОНа задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции — Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, доверенных лиц Светланы Тихановской. Это произошло на проходной Минского тракторного завода (МТЗ), куда приехали лидеры оппозиции. Дылевского и Ковалькову поместили в автозак. Вероятная причина задержания — организация несанкционированного массового мероприятия.

Важно отметить, что еще накануне Лукашенко привел в боевую готовность всю армию страны и приказал военным принимать жесткие меры для защиты Беларуси от "внешнего вмешательства". Он потребовал, чтобы военные действовали без предупреждения, если будут нарушены западные границы Беларуси.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Более того, с 24 августа он приказал закрыть заводы и предприятия, где проходят забастовки, а также уволить учителей, которые выступают против действующей власти.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что МИД жестко поставил на место Лукашенко за скандальный выпад против Украины.