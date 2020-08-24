Франция и Германия поддержали предложение Украины по Донбассу - что известно

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба официально сообщил о том, что Украина уже готовится к нормандским переговорам по Донбассу на уровне министров иностранных дел. По его словам, встреча глав МИД "нормандской четверки" с участием российской стороны запланирована на сентябрь. Министр отметил, что Франция и Германия оддержали предложение Кулебы провести встречу министров иностранных дел нормандского формата. При этом глава МИД Германии Хайко Маас во время визита в Киев 24 августа уверил, что "есть все основания считать, что эта встреча состоится в полноценном, четырехстороннем формате и к нам присоединится глава МИД РФ", несмотря на то, что Кремль задумал выйти из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств, так как не видит в них смысла, передает ONLINE.UA.

"Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине. Ожидаем, что такая встреча министров в четырехстороннем формате с участием российской стороны состоится уже в сентябре", — сообщил Кулеба.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, после переговоров с Кулебой 24 августа в Киеве, добавил, что на нормандских переговорах по Донбассу на уровне глав МИД могут обсудить "формулу Штайнмайера", проведение местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на российско-украинском участке госграницы, а также полномочия военных. Маас отметил, что в этом вопросе "уже начали вещи осуществляться" и есть ряд социальных, экономических тем, которые обсуждались в Париже.

"То есть если нам удастся, и если активно на этим будем работать на уровне министров иностранных дел между ведомствами Федерального канцлера и Офисом президента, тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, то есть так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом состоится передача полномочий на границе, какие будут полномочия иметь военные. Это вещи, которые должны обсуждаться в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел", — подчеркнул глава МИД Германии.

Важно отметить, что переговоры ТКГ по Донбассу, которые состоялись 19 августа, команда Путина пыталась сорвать. Россия поставила Украине ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО. Представители Кремля обвинили при этом Киев в нарушениях Минских соглашений и формулы Штайнмайера. Речь идет о постановлении ВРУ о местных выборах в Украине, в котормо указано, что на территории ОРДЛО они не будут проводиться. Поэтому Кравчук решил уступить оккупатам и обратился к ВРУ с просьбой изменить постановление о выборах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что предложение члена команды украинского лидера Владимира Зеленского и главы делегации в ТКГ от официального Киева Леонида Кравчука об изменении поставления о проведении местных выборов в Украине, в том числе и ОРДЛО, поступило на рассмотрение Верховной Рады. Его рассмотрят депутаты, но после детального обсуждения в комитетах. Об этом сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков. Председатель парламента при этом не уверен, что нардепы поддержат идею Кравчука, который согласился с требованиями команды российского президента Владимира Путина и поддерживаемых ним боевиков ОРДЛО. Разумков считает, что помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.