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Украинские звезды подарили неимоверный сюрприз на День Независимости - яркое видео

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Украинские звезды подарили неимоверный сюрприз на День Независимости - яркое видео Вєрка Сердючка на концерті до Дня Незалежності України (фото — скріншот відео)

В Киеве продолжается празднование Дня Независимости Украины, с которым граждан страны решили поздравить украинские артисты. Они приготовиили неимоверный сюрприз, исполнив на Софийской площади Киева самые популярные песни в Украине за годы независимости. В зрелищном концерте приняли участие Монатик, Потап, Олег Винник, Тина Кароль, Руслана, Тарас Тополя, Джамала, Нина Матвиенко, Ирина Билык, Оля Полякова и другие знаменитости. Андрей Данилко в образе Верки Сердючки традиционно подготовил интересное шоу — его завезли на площадь на крыше вагона на колесах. Открыл праздничный концерт украинских звезд под названием "Музыкальная история Независимости" президент Украины Владимир Зеленский. Видео музыкального поздравления украинских звезд опубликовала пресс-служба ОП, передает ONLINE.UA.

"Давайте никогда не забывать, нам есть кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ — особенно научных, у нашей страны богатая история — особенно музыкальная история Независимости", — объявил концерт президент.

Выступление начали "Мелодией" Скорика, после чего песню исполнил Монатик. Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина исполнила песню "1944", с которой Джамала победила на "Евровидении", а Оля Полякова исполнила песню "Ветер надежды", сидя в корзине воздушного шара.

Как известно, перед концертом украинских звезд Зеленский вручил государственные награды, почетные звания и медали военнослужащим, спасателям, правоохранителям, медикам, учителям, ученым, спортсменам, артистам, выдающимся деятелям культуры и искусства. Одну из наград получил экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок — Зеленский присвоил ему почетное звание "Заслуженного артиста Украины".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский в День Независимости Украины обратился ко всем украинцам с мощным заявлением.

Источник: ONLINE.UA
Теги: День Независимости Украины 2020, концерт, звезды, поздравления, Владимир Зеленский, Киев, Верка Сердючка, Потап, Тина Кароль, Оля Полякова, Олег Вінник
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