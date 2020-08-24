У Меркель поставили неожиданный ультиматум Зеленскому по ОРДЛО

В понедельник, 24 августа, в Киев с официальным визитом приехал глава МИД Германии Хайко Маас. По итогам переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он дал пресс-конференцию, на которой потребовал, чтобы украинские власти решили политические вопросы в минских переговорах по Донбассу относительно проведения выборов в ОРДЛО. Глава МИД Украины ответил на это требование. Он подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, но и не допустит создания в середине страны мины замедленного действия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Наш призыв не переставать прикладывать усилия, а заниматься политическими задачами, в частности, проведением выборов в ОРДЛО. Мы сейчас председательствуем в ЕС, но создав Фонд восстановления, речь идет о том, чтобы ЕС принимал солидарные решения, и таким образом мы будем продвигаться вперед", — сказал Маас.

При этом представитель команды канцлера Германии Ангелы Меркель признал, что пока не понятно, как создать основания для проведения выборов ОРДЛО. Но напомнил, что это прописано в Минских соглашениях, поэтому Киев должен найти позитивное решение, которое поддержут все стороны, в том числе и Россия.

Кулеба, отвечая на вопрос, в чем Украина готова уступить в вопросе проведения выборов в ОРДЛО, заявил, что для Киева абсолютно ключевым является возобновление украинской территориальной целостности и движение вперед, как европейской, евроатлантической страны. Но, по словам министра иностранных дел Украины, в этих вопросах власти не переступят "красные" линии.

Важно отметить, что на переговорах с Кулебой Маас расценил как "обнадеживающий знак" прекращение огня на Донбассе, которое длится уже более четырех недель и стало самым длинным с 2014 года. Он планирует обсудить этот политический импульс с президентом Украины Владимиром Зеленским. Маас также планирует встретиться с представителями Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ. Он считает работу этого "независимого наблюдательного и беспристрастного органа" чрезвычайно важной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Франция и Германия поддержали предложение Украины провести нормандские переговоры по Донбассу на уровне глав МИД. Встреча планируется уже в сентябре.