Есть два сценария - стало известно, что действительно готовит Путин для Беларуси

Несмотря на регулярные уверения команды российского президента Владимира Путина о невмешательстве Москвы во внутренние дела Беларуси, в российском влиянии на ситуацию никто не сомневается. Это подтверждают не только постоянные звонки и просьбы о помощи и.о. президента Беларуси Александра Лукашенко Путину, но и официальные заявления российских властей о том, что российская сторона готова сделать все возможное, чтобы "помочь" в урегулировании ситуации в Беларуси. В Кремле уже разрабатывают два сценария по Беларуси — мировой и силовой. Политтехнологи Путина предлагают провести переговоры с участием Лукашенко, православных иерархов, популярных музыкантов и оппозиции о подготовке к референдуму по внесению изменений в Конституцию Беларуси. Если этот план провалиться, то Москва начнет военный переворот и посадит Лукашенко под домашний арест. Об этом сообщают "МБХ медиа" и Центр "Досье" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, передает ONLINE.UA.

"Белорусы устали от Лукашенко. Поэтому рядом с ним должны появиться новые влиятельные фигуры, которые смогли бы продвигать пророссийскую политику. С точки зрения Кремля, важно, чтобы такие фигуры не были замешаны в фальсификациях на выборах и в подавлении протестов", — отмечают источники.

Главной кандидатурой на роль "переговорщика" в Кремле рассматривают митрополита Павла. У Путина считают, что роль церкви в Беларуси значительнее, чем в России, поэтому, если оппозиция будет критиковать митрополита, то простые белорусы в ней разочаруются. Роль пророссийской силы в Кремле хотят поручить какому-нибудь культурному деятелю.

"На переговорах предлагается обсуждать конституционную реформу: в частности, анонсировать подготовку референдума по изменению Конституции и созыв Конституционного совещания. Референдум планируется провести в декабре, а выборы президента по новой Конституции — в январе-марте 2021 года", — запланировали у Путина.

В Кремле разрабатывают и жесткий вариант развития событий, который подразумевает организацию военного переворота, при котором самого Лукашенко отправят под домашний арест, а оставшихся в Беларуси несогласных жестоко накажут. В Кремле рассматривается вариант сделать лицом такой "хунты" госсекретаря Совета безопасности РБ, жесткого консерватора Андрея Равкова, который до 2020 года был министром обороны Беларуси.

"При таком варианте развития событий, по мнению кремлевских политтехнологов, новые выборы должны быть отложены, нужно будет потребовать подписания меморандума о невмешательстве в дела Беларуси соседних государств и принять меморандум о запрете забастовок, который обяжут подписать всех бизнесменов и руководителей предприятий", — рассказали источники.

Напомним, в Беларуси уже третью неделю продолжаются масштабные протесты. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Уже неделю в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Лукашенко пытается подавить их всеми силами. Он уже даже задействовал армию, да и сам с автоматом в руках и бронежелете угрожает протестующим жеской расправой.

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